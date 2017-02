Derzeit bekommen Sie bei Cyberport ein NAS mit 3 TB Speicher reduziert angeboten. Allerdings ist das „WD My Cloud“-Gerät in der Anzahl begrenzt, weshalb das Angebot schnell vergriffen sein kann. In jedem Fall bekommen Sie den Netzwerk-Speicher unter dem nächstbesten Vergleichspreis inklusive Versandkosten.

WD My Cloud (Bild: WD)

Wenn Sie auf der Suche nach einem NAS sind, oder vielleicht einfach nur ein Time-Machine-Backup zusammen mit ein paar Medien fürs Streaming im Netzwerk bereit halten wollten, dann schauen sie sich das aktuelle Angebot bei Cyberport an. Es endet spätestens diese Nacht, oder wenn das Kontingent abverkauft ist.

Zum Deal: WD My Cloud mit 3 TB im Cyber-Sale .

Statt sonst knapp 150 Euro inklusive Versandkosten bei der Konkurrenz, zahlen Sie im Cyber-Sale derzeit nur 129 Euro inklusive Porto. Das NAS wird per USB 3 oder Gigabit-Ethernet angeschlossen. Grundsätzlich ist das Produkt auch mit Windows kompatibel.