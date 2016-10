31.10.2016 - 13:03 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das neue MacBook Pro besitzt Thunderbolt-3-Anschlüsse mit dem Steckertyp USB-C. Einen herkömmlichen USB-A-Port sucht man vergebens. Und auch wenn das die Zukunft ist, kann es kurzfristig doch für die ein oder andere Unannehmlichkeit sorgen. Besitzer eines iPhone sollten sich deshalb einmal das USB-C-zu-Lightning-Kabel von Apple ansehen, über das man sein iPhone direkt mit dem neuen MacBook Pro verbinden kann.



31.10.2016 - 13:03 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

An diesem Lighting-zu-USB-C-Kabel ist wohl kein Vorbeikommen (Bild: Apple / Antoine Pohu)

Apple hat beim neuen MacBook Pro gleich mehrere Anschlüsse entfernt. Insgesamt besitzt die neue Notebook-Generation des Unternehmens aus Cupertino aber trotzdem fünf Ports, denn Apple hat dafür neue Anschlüsse verbaut: Der 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für Kopfhörer bleibt uns erhalten, die anderen vier Ports sind Thunderbolt-3-Ports für USB-C-Stecker. Über einen dieser USB-C-Anschlüsse werden die neuen Notebooks auch aufgeladen.

USB-C-zu-Lightning-Kabel gibt es bei Apple

Für iPhone-Besitzer stellt sich damit aber ein Problem dar. Sie können ihr iPhone nun nicht mehr direkt mit dem USB-A-zu-Lightning-Kabel verbinden, das allen iPhone-Geräten seit dem iPhone 5 beiliegt. Stattdessen müssen sie nun entweder zu einem Adapter oder einem USB-C-zu-Lightning-Kabel greifen. Letzteres ist hierfür eigentlich Pflicht, denn kaum jemand möchte einen Adapter mit sich herumschleppen. Das USB-C-zu-Lightning-Kabel gibt es im Apple Store in zwei verschiedenen Längen, einmal mit 1 Meter und einmal mit 2 Meter, für 29 Euro beziehungsweise 39 Euro respektive zu kaufen.

Die Entscheidung Apples beim neuen MacBook Pro mehr oder weniger vollständig auf Thunderbolt 3 mit USB-C-Stecker zu setzen, mag auf den ersten Blick kontrovers wirken und kurzfristig für Unannehmlichkeiten sorgen. Tatsächlich ist dies aber die richtige Entscheidung. USB- C ist die Zukunft und wird alles andere ersetzen, auch HDMI. In kürzester Zeit werden alle denkbaren Peripherie-Geräte diesen Stecker-Typ verwenden. Der Rest wird auf kabellose Verbindungsmöglichkeiten setzen. In ein bis zwei Jahren wird niemand mehr den verloren gegangenen Ports nachweinen – ganz so wie bei den parallelen Schnittstellen für Drucker oder den dezidierten Maus- und Tastatur-Anschlüssen, an die sich kaum noch jemand erinnert. In der Zwischenzeit kann sich ein einzelnes USB-C-Dock für das neue MacBook Pro lohnen, an das wiederrum alle Peripherie-Geräte ohne USB-C angeschlossen werden können. Konsequent wäre zudem sogar, auch beim iPhone irgendwann USB-C zu verwenden. Der einzige Port dagegen, den Apple beim MacBook Pro vielleicht hätte behalten sollen, ist lediglich der SD-Karten-Steckplatz.