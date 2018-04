06.04.2018 - 11:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



06.04.2018 - 11:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass Apple an einem gebogenem Display für das iPhone arbeitet. Dieses soll dem Bericht zufolge auch berührungslos mit Gesten bedient werden können. Wie so oft nahm sich der Designer Martin Hajek dem Gerücht an und setzte für iDropNews ein entsprechendes Konzept als Rendergrafik um. Das Ergebnis ist interessant und dürfte auch bei älteren Generationen Erinnerungen hervorrufen.

Es ist zwei Tage her, da machte ein Bloomberg-Bericht die Runde. In diesem hieß es, dass Apple an einem iPhone mit gebogenem Display und „Hover“-Gesten arbeitet. Damit soll eine Bedienung möglich sein, ohne dass das Display berüht werden muss. Das iPhone soll die Gesten nämlich in der Luft über dem Display erkennen können und die entsprechenden Aktionen einleiten.

Während aktuell das Display der iPhone-Modelle schon zum Ran hin abgerundet ist, trieb der damalige Bericht die Idee noch weiter. Laut Bloomberg könnte Apple an einem gebogenem iPhone arbeiten, bei dem die Mitte tiefer liegt als die oberen und unteren Ränder.

(Bild: iDropNews)

Gleichzeitig macht die Seite nur wenig Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung, da sich die Technologie noch in einem sehr frühen Stadium befinden soll. Man geht von einer frühesten Vorstellung in etwa zwei Jahren aus, wenn Apple diesen Ansatz überhaupt weiterverfolgt.

Designer Martin Hajek hat sich genau diesem Gerücht angenommen und hat daraus ein interessantes Renderkonzept erstellt, welches wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Dabei hat er sich stark am „Banana Phone“, dem Nokia 8110, orientiert und verfügt ebenso über einen Schiebemechanismus, der ein 2,3-Zoll-Tastaturdisplay verdeckt. Gleichzeitig hat Hajek das Gerät etwas schrumpfen lassen, sodass es in etwa mit einem iPhone SE vergleichbar ist.

(Bild: iDropNews)

(Bild: iDropNews)

(Bild: iDropNews)

(Bild: iDropNews)

