Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo ermöglichen es klugen Köpfen, ihre Visionen mithilfe von Privatpersonen zu finanzieren. Nicht selten entstehen so Produktinnovationen, die einen Blick auf künftige Trends ermöglichen. Wir stellen monatlich die interessantesten aktuellen Tech-Gadgets für Sie zusammen. Dieses Mal dabei: The Side Winder, das Ludi Case und das Retro Classic Keyboard.

Retro Classic Keyboard (Bild: Hersteller)

Crowdfunding Das Prinzip Beim Crowdfunding (crowd = Menschenmenge, funding = Finanzierung) oder der Schwarmfinanzierung stellen Entwickler ihre Idee auf einer Internetplattform vor. Interessierte können sich dann finanziell an dem Projekt beteiligen – entweder in Form von Spenden oder indem Sie das Produkt direkt kaufen und bezahlen. Nach erfolgreicher Finanzierung beginnt dann erst die Produktion.

Retro Classic Keyboard

Luxuriöser geht Tastatur wohl nicht: Das Retro Classic Keyboard orientiert sich an einer klassischen Schreibmaschine und bringt deren mechanisches Tastengefühl ins digitale Zeitalter. Und verwendet dabei nur die feinsten Werkstoffe: Der Rahmen ist mit einer Zinklegierung überzogen, die Oberfläche aus Leder und vier Schraubfüße sorgen für den perfekten Neigungswinkel. Die runden Tastaturkappen sind zudem hintergrundbeleuchtet. Das Retro Classic Keyboard gibt es als kabelgebundene sowie als Bluetooth-Variante mit Mac- und Windows-Tastenbelegung.

Preis: ab 219 US-Dollar Web: www.aziocorp.com

The Side Winder

Das Netzteil des MacBook ist – wie das nahezu aller anderen Laptop-Computer auch – nicht für den mobilen Einsatz geschaffen; es ist sperrig und seine Kabel verheddern sich nur allzu gern in der Tasche. Wie gut, dass es den Side Winder gibt. Der nimmt das originale Apple-Netzteil auf und verwandelt es in eine kleine Kabelrolle, die ganz einfach zum Beispiel in ein Fach des Rucksacks passt. Den Side Winder gibt es für die unterschiedlichsten Netzteil-Baugrößen und Anschlusstypen, die Apple im Laufe der Jahre benutzt hat.

Preis: 45 US-Dollar Web: www.fusereel.com

Call Recorder

Der Mitschnitt von Telefongesprächen mit dem iPhone ist nicht so einfach, wie man es sich wünscht – und eine App zu starten, dauert fast schon zu lange. Praktischer ist eine Hardware-Lösung: Der Call Recorder findet auf dem Lightning-Port aktueller iPhone-Modelle Platz und kommt komplett mit den nötigen Transporttasten daher. Zudem liefert er einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss gleich mit. Und ein Kartenslot im Micro-SD-Format erweitert quasi nebenbei noch den iPhone-Speicher.

Call Recorder (Bild: Hersteller)

Preis: 150 US-Dollar Web: www.photofast.com

Ludicase

Das Ludicase verwandelt das iPhone in einen ziemlich großen Fidget Spinner: In der Mitte der verspielten Hülle sitzt der „Rocket Spinner“, ein kleines flaches Rad, auf dem sich das Smartphone im Kreis dreht – eine App zählt jede Umdrehung für den Wettbewerb im Büro! Das klappt auf Tischplatten oder auch auf der Handfläche. Damit nicht genug: Drei kleine Kugeln dienen der Ablenkung und dem Herumspielen mit den Fingern, drei frei belegbare Knöpfe (vier beim iPhone X) zum Beispiel dem Umschalten von Keynote-Präsentationen. Ein herrlich überflüssiger (und manchmal nützlicher) Handschmeichler!

Ludicase (Bild: Hersteller)

Preis: ab 39 US-Dollar Web: www.ludicase.com

Sarvi Dock

Handyhüllen schützen zwar das Mobiltelefon recht effektiv, machen es jedoch oft inkompatibel zu diversen Dockstationen. Das Team von Sarvi Designs schaute sich daher die unterschiedlichsten Kombinationen aus Smartphones und Hüllen an und entwarf mit dem Sarvi Dock eine Ladestation, die sich mit den allermeisten Modellen verstehen sollte. Zudem erlaubt sie den schnellen Wechsel von Lightning-, USB-C- und Micro-USB-Steckern, um wahlweise iPhone- und Android-Smartphones zu „betanken“.

Sarvi Dock (Bild: Hersteller)

Preis: 36 US-Dollar Web: www.sarvidesigns.com

Treepod

Ein Traum von Urlaub mitten im Wohnzimmer oder Büro: Der Treepod ist das schwebende Baumhaus. Hängen Sie ihn zum Beispiel an einen (starken!) Ast, schweben Sie praktisch in der Luft – und ein feuchter Boden gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Doch auch im Großraumbüro dient der Treepod dem Rückzug von der Hektik des Alltags. Während der „Lounger“ gleich mehreren Ruhesuchenden Platz spendet, erlaubt das „Cabana“-Modell durch seine stabile Gewebewand einen 360-Grad-Rundumblick.

Treepod (Bild: Hersteller)

Preis: 300 US-Dollar Web: www.mytreepod.com

Powerup Dart

Papierflieger hat wohl jeder schon einmal als Kind gebastelt. Doch Hand aufs Herz: Nur selten waren wir mit den Flugeigenschaften der Eigenkonstruktionen zufrieden. Dart nennt sich ein Projekt, das dies ändern möchte: Einmal an den Papierflieger gesteckt, verwandelt die Zusatzelektronik ihn in ein kleines Modellflugzeug, das vom iPhone aus Befehle für die gewagtesten Flugmanöver entgegennimmt. Ein tolles Geschenk auch für Kinder!

Powerup Dart (Bild: Hersteller)

Preis: 45 US-Dollar Web: www.poweruptoys.com