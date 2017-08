Wie Focus Taiwan berichtet, plant Apple den Zulieferer Wistron in seiner Produktionsstätte in Indien zukünftig ein Update für das iPhone SE produzieren zu lassen. Die Firma stellt seit kurzem Geräte für Apple in Indien her. Der indische Markt ist besonders im Bereich kleinerer und günstigerer Smartphones sehr stark. Ein neues iPhone SE-Modell mit Technik des iPhone 7 soll zunächst dort erscheinen und erst anschliessend weltweit verfügbar sein.

Bleibt es beim Gehäuse des iPhone 5s? (Bild: Apple)

Mit dem iPhone 5c hatte Apple schon einmal versucht, ein günstigeres Modell anzubieten, aber erst das iPhone SE wurde bei vielen Kunden wirklich beliebt. Besonders das kleinere Display, das Metallgehäuse des iPhone 5s und die verbesserte Technik kamen gut an. Inzwischen ist das Gerät aber auch schon über ein Jahr auf dem Markt und könnte bald ein Update erhalten. Laut Focus Taiwan soll dies Anfang des Jahres passieren. Apple plant dem Bericht nach seine Produktionsstätte für iPhone-Modelle in Indien auszubauen, um auf dem wichtigen Markt weiter Fuß zu fassen.

Der taiwanesische Zulieferer Wistron, der bereits das aktuelle iPhone SE in Indien produziert, soll den Auftrag bekommen auch das neue Modell in seiner Fabrik herzustellen und zunächst in Indien auf den Markt zu bringen. Ein weltweiter Start soll dann erst später erfolgen. Wie genau das neue iPhone aussehen wird, ist noch unklar. Es wäre möglich, dass Apple das Gehäuse beibehält und lediglich neuere Technik einbaut. Alternativ könnte das Gehäuse vom Design her an das iPhone 7 angelehnt werden und quasi eine kleinere Version darstellen. Die indische Nachrichtenseite Tekz24 will erfahren haben, dass das neue iPhone SE den A10-Prozessor, 2GB RAM und die 12 Megapixelkamera des iPhone 7 erhalten soll. Der Marktstart des Geräts ist für das erste Quartal 2018 geplant.