Apple dreht ein wenig am Personalkarusell und besetzt mit einer neuen Personalchefin und der neuen Vice Presidentin China zwei Führungspositionen neu. Auch zwischen Eddy Cue und Craig Federighi gibt es einen Wechsel. So gibt Cue die Verantwortung für Apples Sprachassistent Siri an Federighi ab.

Siri wandert von Eddy Cue zu Craig Federighi. (Bild: Apple)

Deirdre O’Brien ist neue Vice President of People (Bild: Apple)

Isabel Ge Mahe ist neue Managing Director of Greater China (Bild: Apple) 1 /3

Neue Personalchefin

Deirdre O’Brien ist neue Vice President of People (Bild: Apple)

Bereits Ende Juli wurde Deidre O´Brien zu Apples Vice President of People ernannt. Sie ist damit nun für alle Fragen wie Personalsuche, Ausbildung, Vergütung und die Apple University zuständig. O´Brien ist kein neues Gesicht bei Apple, sondern arbeitet bereits fast 30 Jahre für das Unternehmen. „Deirdre hat die einzigartige Kultur von Apple tief in sich verinnerlicht und versteht, dass Menschen sich Apple anschließen, um die beste Arbeit ihres Lebens zu vollbringen. Ihre Fähigkeiten zu führen sind großartig und ich bin sehr erfreut, dass sie diese wichtige Position mit ihrer Erfahrung und ihrem Talent ausfüllen wird." sagte Tim Cook über die Ernennung.

Neue Chefin für den chinesischen Markt

Isabel Ge Mahe ist neue Managing Director of Greater China (Bild: Apple)

Eine völlig neu geschaffene Postition besetzt Isabel Ge Mahe. Sie war bisher für kabellose Technologien bei Apple zuständig und ist nun „Vice president and managing director of Greater China“. Ihr Fokus liegt nun also ganz auf der Leitung des chinesischen Teams von Apple. China hat sich für Apple inzwischen zu einem der wichtigsten Märkte entwickelt und wächst weiter. Die Wichtigkeit unterstreicht die neu geschaffene Position.

Siri wechselt die Abteilung

Auch in der obersten Führungsebene gibt es bei Apple einen kleinen Wechsel. Allerdings nicht beim Personal, sondern bei den Aufgaben. Wie macrumors berichtet und die Webseite von Apple inzwischen belegt, wandert Siri von Eddy Cue zu Craig Federighi, also vom Bereich Service zur Softwareentwicklung. Hintergrund sind vermutlich Apples Pläne den Bereich Service mit eigenen TV-Produktionen stark auszubauen und durch den Wechsel Eddy Cue mehr Zeit dafür einzuräumen.