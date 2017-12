12.12.2017 - 08:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend kündigte Apple einige interessante Neuerungen für den App Store an. Nach dem völligen Redesign in iOS 11 gibt das Unternehmen den Entwicklern neue Möglichkeiten, um Apps deutlich attraktiver zu bewerben. Dazu führt man neben der Vorbestell-Option auch ein neues Preismodell ein, welches nun auch spezielle Einführungspreise und sogar kostenloses Testphasen erlaubt. Dies teilte Apple im Entwickler-Portal mit.



Apple gibt Entwicklern ab sofort deutlich mehr Entscheidungsfreiraum und Möglichkeiten im App Store. Dazu führt das Unternehmen zunächst Vorbestellungen ein. Dieses Feature wurde bereits im letzten Jahr mit Super Mario Run erfolgreich getestet und steht nun allen Entwicklern zur Verfügung. Der Vorbestellzeitraum ist allerdings grob vorgegeben. So darf die Veröffentlichung nicht weiter als 90 Tage in der Zukunft liegen. Liegt die Freigabe nur zwei Tage oder weniger entfernt, dann kann das Feature ebenfalls nicht aktiviert werden.

Gemeinsam mit der Vorbestell-Option können jetzt auch Einführungspreise von Abonnements besser gestaffelt werden. Dazu stellt Apple gleich drei neue Typen zur Verfügung: Teilzahlung, volle Zahlung und kostenlose Testphase. Bei der Teilzahlung wird dem Abonnenten nur der jeweilige Zeitraum zum rabattierten Preis berechnet, bevor er dann den vollen Preis bezahlen muss. So zahlt ein Abonnent in den ersten beiden Monaten beispielsweise jeweils nur 2,99 Euro und ab dem dritten dann 4,99 Euro.

Entscheidet sich der Entwickler für den „Vollpreis-Rabatt“, dann zahlt der Nutzer schon im Voraus für einen Zeitraum von 1, 2, 3 sowie 6 Monaten oder einem Jahr. Der Abonnent kann in diesem Fall beispielsweise für 6 Monate nur 9,99 Euro zahlen, während ein Jahr eigentlich 39,99 Euro kostet.

Der dritte Typ dürfte für viele Nutzer besonders interessant sein, da hier das Abonnement für einen bestimmten Zeitraum kostenlos getestet werden kann, bevor es dann in ein bezahltes Abonnement übergeht. Um die neuen Features nutzen zu können, müssen die Entwickler zunächst die iOS 11.2 StoreKit API in die App integrieren. Weiterführende Informationen finden Sie in Apples Entwickler-Portal.