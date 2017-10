11.10.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell ist große Vorsicht geboten, wenn Sie mit Ihrem iPhone oder iPad im Internet surfen. Denn derzeit macht ein neuer Phishing-Angriff die Runde, der Ihr Apple-ID-Passwort zu stehlen versucht. Dabei wird ein altbekanntes Popup imitiert, dass Ihr Passwort für den iTunes Store oder den App Store verlangt. Während dies nämlich oftmals nur innerhalb der Stores auftaucht, ploppt es ab und an auch scheinbar zufällig auf. Genau dies macht sich die neue Phishing-Methode zu nutzen.



Als iOS-Nutzer kennen Sie die manchmal erscheinenden Popups bereits, die Sie nach Ihrem Apple-ID-Passwort fragen. Diese können jederzeit und überall auftauchen. Ein aktueller Phishing-Angriff zieht derzeit seinen Vorteil aus diesem Umstand und versucht so Ihr Passwort zu erhalten. Der Entwickler Felix Krause hat sich dem Thema in einem neuen Blog-Eintrag angenommen und erklärt dabei, dass es sehr einfach für Entwickler ist eine solche Abfrage in eine App zu integrieren. Ihm zufolge wird es sogar in Apples Entwicklerdokumentation nur mit einem anderen Text genauestens beschrieben.

Links das Original und rechts die Fälschung. (Bild: Screenshot)

Daneben macht Krause darauf aufmerksam, dass diese Art des Phishing bereits seit Jahren auf dem Computer innerhalb der Webbrowser vorhanden ist und auch dort System-Popups imitiert werden. Für den Entwickler liegt die Lösung auf der Hand. Apple sollte die Passworteingabe in Popups unterbinden und diese nur über die Einstellungs-App zulassen. Gleichzeitig gibt er noch Tipps, um sich zu schützen: