13.10.2016 - 10:22 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple ist ein Meister in vielen Bereichen. Das Erklären von Funktionen gehört aber nicht unbedingt dazu, denn das ist bei Apples Software nur selten notwendig. Sie funktioniert in der Regel intuitiv und benötig deshalb eigentlich keine ausführlichen Anleitungen. Bei Apple Music hat das Unternehmen aus Cupertino nun aber eine Ausnahme gemacht und ein Video veröffentlicht, das das neue Apple Music und einige seiner Funktionen vorstellt



Apple erklärt Apple Music (Bild: Apple via YouTube)

Apple hat einen neuen Werbespot für Apple Music veröffentlicht. Das Video konzentriert sich anders als viele andere Werbevideos des Unternehmens aus Cupertino weniger auf den Transport eines Gefühls oder eines Lifestyles. Es zeigt vielmehr einen Überblick über die neuen Funktionen und den neuen Aufbau der Anwendung.

Das Video mit dem Namen „Explore the All-New Apple Music“ folgt einer roten Schnur, die sich entlang der fünf Menüpunkte am unteren Rand der App hangelt: „Mediathek“, „Für dich“, „Entdecken“, „Radio“ und „Suchen“. Apple zeigt in dem Spot, wie man sich eine eigene Musikbibliothek zusammenstellt und erklärt, wie die personalisierten Empfehlungen in „Für dich“ zustande kommen. Denn Apple Music zeigt Nutzern nicht nur Lieder, die dem aktuellen Geschmack entsprechen, sondern versucht auch neue Musik vorzustellen, die dem Nutzer möglicherweise gefallen könnte.

Die am meisten unterschätzte Funktion von Apple Music ist wohl Beats 1

Das Werbevideo geht auch auf einige spezielle Funktionen der Anwendung ein, beispielsweise wie man Wiedergabelisten mit Freunden teilt. Ein klassisches Werbeargument findet man in „Explore the All-New Apple Music“ aber auch: Denn dass Apple Music immer sofort die neueste Musik bekannter Künstler erhält ist definitiv keine Erklärung, sondern Werbung. Zu guter Letzt geht das Video auch auf eine der am meisten unterschätzten Funktionen von Apple Music ein: Beats 1.