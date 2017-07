11.07.2017 - 13:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple schickt seine Autos nun auch durch europäische Großstädte. Natürlich sind keine autonomen Fahrzeuge damit gemeint, sondern Apples rollende Datensammler für die Karten-Applikation. Mit unzähligen Kameras und Sensoren auf dem Dach werden Fotos aufgenommen und Straßen vermessen. Wie der offiziellen Website zu entnehmen ist, sind dazu Fahrten in Paris, Rom, London und in der Biscay-Provinz geplant.



11.07.2017 - 13:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple schickt seine Autos durch europäische Großstädte (Bild: CC0)

Schon seit einigen Monaten machen in den USA zahlreiche Apple-Fahrzeuge die Straßen unsicher. Mit mehreren hoch auflösenden Kameras, LiDAR-Vorrichtungen, GPS, Entfernungsmessern und weiterer Hardware ausgerüstet, fahren Apples Autos die Straßen ab. Dabei wurde schon mehrfach gemutmaßt, dass das Unternehmen mit dem Fotomaterial eine Konkurrenz zu Googles Street View in Apple Maps integrieren möchte. Daneben dient das Material ebenfalls zur Verbesserung des Dienstes. Allerdings könnten die Fahrzeuge mit der Ausrüstung auch zusätzliche Daten für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme sammeln.

Lesetipp So aktivieren Sie den DFU-Modus am iPhone 7 (Plus) Auch wenn man es dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus äußerlich nicht unbedingt ansieht, aber Apple hat die Geräte grundlegend überarbeitet. So... mehr

Um den Datenschutz nicht zu verletzen, weist Apple auf der Sonderseite zu Apple Maps darauf hin, dass das verwendete Material vor der Veröffentlichung geprüft wird. Im Zuge der Prüfung werden Gesichter sowie Fahrzeugkennzeichen unkenntlich gemacht werden. Auch andere Informationen zur Identifizierung sollen ausgeblendet werden.

Derzeit sind die Fahrzeuge in Paris, Frankreich, in Rom, Italien, und in London, England unterwegs. In Spanien sind die Fahrzeuge ebenfalls auf „Erkundungstour" und fahren dort in den nächsten Woche durch die Provinz Biscay. Ob und wann Apples Autos auch durch Deutschland rollen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Laut Website sollte dies bis Mitte August nicht der Fall sein.