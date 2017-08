04.08.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach einer viermonatigen Verschiebung ist es am nächsten Dienstag soweit. Die erste Episode zu Apples neuer Show „Carpool Karaoke - The Series“ wird exklusiv auf Apple Music veröffentlicht. Um schon jetzt darauf einzustimmen, haben die Jungs aus Cupertino gleich zwei neue Teaser-Videos veröffentlicht, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten



04.08.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

James Corden wird nur bei wenigen Episoden als Gastgeber fungieren (Bild: Apple)

Apple wird am 8. August die erste Episode zu seiner neuen Show „Carpool Karaoke - The Series“ veröffentlichen. Weitere 15 sollen dann Stück für Stück jeden Dienstag erscheinen. Passend zum Start möchte Apple Music nochmal neue Impressionen aus der Serie geben. So sieht man im ersten Video die beiden Hauptakteure der ersten Folge, James Corden und Will Smith, in Aktion. Darin ist zu sehen, wie die beiden in gewohnter Weise im Auto bekannte Songs, beispielsweise „The Fresh Prince of Bel-Air“ singen oder später in der Episode mit einem Helikopter in die Lüfte aufschwingen und „I believe I can fly“ von R. Kelly trällern.

Das zweite Video stellt die weiteren Gäste der Show vor. Dazu gehören neben Smith und Corden auch Miley, Noah, Billy Ray und die ganze Cyrus-Familie, Shakira und Trevor Noah, die beiden „Game of Thrones“-Stars Sophie Turner und Maisie Williams, Queen Latifah und Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys und Taraji P. Henson sowie LeBron James. Auch Billy Eichner und Metallica teilen sich ein Auto und machen die Stadt gemeinsam unsicher, während sie zu ihren Lieblingssongs mitsingen. Laut Apple sollen noch viele weitere Stars im Auto Platz nehmen.