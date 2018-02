17.02.2018 - 11:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Apple/ Screenshot: Mac Life)

Nach einer Handvoll sehr kurzer Anleitungsvideos in der vergangenen Woche hat Apple nun ein neues HomePod-Video auf YouTube veröffentlicht, in dem es darum geht, wie man das Beste aus dem intelligenten Lautsprecher herausholen kann.

Der Leitfaden geht detailliert darauf ein, was man Siri fragen kann. Der Nutzer kann Siri zum Beispiel bitten, einen Song, einen Künstler, ein Genre oder eine Wiedergabeliste abzuspielen. Siri ist zudem in der Lage, bei Apple gelistete Podcasts abzuspielen. Der Anwender kann nach einer bestimmten Episode oder der neuesten Episode eines Podcasts fragen.

Neben Siri wird auch erwähnt, dass Sie Ihr iPhone oder iPad zur Steuerung des HomePod verwenden können. Um dies zu erreichen, gehen Sie zur Musikanwendung und tippen Sie auf das AirPlay-Symbol. Oder Sie können nach unten (auf dem iPhone X) oder nach oben (auf älteren iPhones) streichen, um das Kontrollzentrum aufzurufen und den smarten Lautsprecher von dort aus steuern.

Aus dem Video geht weiter hervor, wie man das Weiterreichen eines Anrufs von Ihrem iPhone aus realisieren oder Timer oder Notizen direkt von HomePod aus erstellen. Im Video wird auch gezeigt, wie man Musik überspringen, abspielen oder stoppen kann.

HomePod hat allgemein positive Bewertungen von Testern aus dem Audio-Bereich und der Technikwelt erhalten. Das Gerät kostet in den USA 350 US-Dollar und ist in Space Gray oder Weiß erhältlich. In Deutschland ist der HomePod noch nicht erhältlich. Er soll in der ersten Jahreshälfte 2018 auf den Markt kommen. Auch der Preis ist bisher nicht bekannt. Wir erwarten, dass er bei 350 Euro liegt.

