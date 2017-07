Pioneer hat heute ein Firmware-Update für seine Lightning-Kopfhörer „Rayz Plus“ veröffentlicht, die Sie mit aktuellen iPhone und iPad verwenden können. Neben weiteren Verbesserungen unterstützen die Kopfhörer nun auch den Sprachbefehl „Hey Siri“, mit dem Sie Apples Sprachassistenten starten können.

Pioneer Rayz Plus in Schwarz (Bild: Pioneer)

Pioneer veröffentlicht ein Firmware-Update für seine Rayz Plus Lightning-Kopfhörer. Diese sind verhältnismäßig „elitär“. Denn aktuell kann man Sie, zumindest in Deutschland, nur im Apple Store selbst kaufen. Dort kosten Sie 179,95 Euro in den Farben Schwarz und Roségold. In den USA beispielsweise kann man immerhin zwei weitere Farbvarianten auch bei Amazon.com erwerben.

Als Nutzer der Lightning-Kopfhörer können Sie dann jetzt auch per Sprache die Musikwiedergabe steuern, und müssen nicht auf die Knöpfe am Kabel ausweichen. Auf diese Weise können Sie außerdem auch Anrufe tätigen oder Nachrichten versenden.

Neben der Siri-Funktionalität bietet das Firmware-Update zudem Verbesserungen für das automatische Pausieren der Wiedergabe, wenn Sie die Kopfhörer aus den Ohren nehmen. Zudem werden jetzt die Sprachen Chinesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch von Haus aus.