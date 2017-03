Zubehör-Hersteller hardwrk hat übers Wochenende sein „ultra-slim Case“ für iPhone reduziert. Anlass ist offenbar die Veröffentlichung einer neuen Farbvariante, auch wenn streng genommen Weiß nicht als Farbe gesehen wird. Sie bekommen das Produkt aktuell mit knapp 50 Prozent Rabatt.

hardwrk ultra-slim Case für iPhone in Weiß (Bild: hardwrk)

Das ultra-slim Case von hardwrk kostet derzeit und noch übers Wochenende nur 7,50 Euro bei Amazon. Das Produkt wird sonst zum Preis von 14,95 Euro angeboten. Wenn Sie also gerade auf der Suche nach einer Schutzhülle für Ihr Apple-Smartphone sind, kommt dieses Angebot wie gerufen.

Zum Deal: ultra-slim Case 50 Prozent günstiger erwerben.

Produkthinweis hardwrk ultra-slim Case für iPhone - ultradünne Schutzhülle Cover Case für iPhone 6 6s - solid white Preis: 7,50 €

Wie der Name verrät, ist die Schutzhülle sehr dünn (nur 0,35 mm) und leicht (nur 4 Gramm). In jedem Fall kann Ihnen Ihr iPhone nicht mehr so leicht aus der Hand rutschen und natürlich ist es durch das ultra-slim Case vor Schmutz, Kratzern und Staub geschützt.

Nur die weiße Variante ist im Preis reduziert. Die übrigen Varianten werden zum Normalpreis verkauft. Allerdings gibt es, vermutlich weil Apple vor kurzem sein iPhone 7 in der RED-Edition vorgestellt hat, die Schutzhüllen in roter Färbung für nur 9,90 Euro. Prinzipiell bietet hardwrk das ultra-slim case für iPhone 5 und neuer an. Sie können also auch Ihr iPhone SE ausrüsten oder eben das 6er, 6s und 7er, sowie die jeweiligen Plus-Modelle.