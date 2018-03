​Civilization VI: Rise and Fall jetzt auch für Mac (Bild: Aspyr Media)

​Civilization VI: Rise and Fall für Mac. Aspyr Media hat die Arbeiten an der nächsten Erweiterung für das Strategiespiel Civilization VI abgeschlossen. Sie können diese ab sofort käuflich erwerben. Als Fan der Reihe erwarten Sie passend zur Epoche neue goldene und dunkle Zeitalter, ein neues Loyalitätssystem für Städte und neue Gouverneure. Die können Sie in ihren Städten einsetzen.

Dschingis Khan kehrt zurück

Freuen Sie sich in der Erweiterung „Rise and Fall“ für Civilization VI auf neun neue Anführer und acht neue Zivilisationen. Darunter finden Sie Fan-Lieblinge wie den Zulu-Anführer Shaka und den mongolischen Herrscher Dschingis Khan. Erstmals in Civilization enthalten sind Königin Seondeok von Korea und Robert I. von Schottland.

Hightlights von Civilization VI: Rise an Fall

Zu den Höhepunkten der neuen Erweiterung zählen unter anderem historische Momente (oder auch Zeitalter), die sich abhängig von Ihren Aktionen im Spiel entwickeln und dann passende Herausforderungen oder Bonusse liefern.

Neu ist auch ein erweitertes Loyalitätssystem. Städte sind Ihnen gegenüber nämlich unterschiedlich loyal. Sinkt die Loyalität, kann eine Stadt sogar Ihre Unabhängigkeit erklären und so wird das Machtgefüge in der Umgebung ähnlich wie beim Domino womöglich verändert. Rekrutieren, verbessern und setzen Sie auch die neuen Gouverneure ein, um die Loyalität in den Städten zu stärken.

Dies sind nur einige der Neuerungen der Erweiterung. Viele weitere Details erfahren Sie über den Infotext im Mac App Store oder auf Steam.

Khmer und Indonesien seit Januar

Mitte Januar gab es ebenfalls eine neue Erweiterung, die das Gameplay inhaltlich und strategisch ausbaute. Sie könnten seitdem auch das Volk der Khmer spielen oder sich der Zivilisation Indonesiens annehmen und sie zu Weltruhm führen.

