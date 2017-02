27.02.2017 - 19:34 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wer bei Apple ein zahlender Entwickler ist und die Beta-Versionen von iOS, macOS oder watchOS ausprobiert, kommt heute auf seine Kosten. Apple hat vor wenigen Minuten die vierte Beta-Version veröffentlicht. Von der öffentlichen Beta für macOS und iOS ist bislang noch nichts zu sehen. Vor allem iOS 10.3 kann mit einigen neuen Funktionen und Eigenschaften glänzen, aber auch die anderen Updates werden sich lohnen, wenn sie fertiggestellt sind.



Fehler in Beta-Versionen sind nicht ausgeschlossen (Bild: CC0)

Momentan lässt Apple registrierte und damit zahlende Entwickler vier Vorabversionen seiner Betriebssysteme testen. Drei davon haben heute ein Update erhalten: macOS 10.12.4, iOS 10.3 und watchOS 3.2 liegen nun jeweils in der vierten Beta-Version vor und können ab sofort getestet werden.

Viele Änderungen in den kommenden Versionen

Auch wenn sich Apple traditionell eher schweigsam gibt, was Änderungen in Beta-Versionen angeht, so gibt es doch einiges zu entdecken. iOS 10.3 wird mit einem „Find My AirPods”-Feature ausgestattet werden, das es ermöglicht, verlegte AirPods wiederzufinden. Dafür wird ein hochfrequenter Ton mit voller Lautstärke abgespielt, sodass es möglich ist, den Ohrhörer akustisch zu orten. Des Weiteren wird der iCloud-Account neu in den Einstellungen dargestellt. Unsichtbar hingegen ist die Änderung am verwendeten Dateisystem: iOS 10.3 wird das erste Apple-Betriebssystem sein, das das auf der WWDC 2016 angekündigte Dateisystem APFS nutzen wird.

Auf dem Mac dürfen Entwickler macOS 10.12.4 ausprobieren. Dessen größtes neues Feature ist Night Shift. Es steht auf Macs ab Baujahr 2012 zur Verfügung und filtert die Bildschirmausgabe, um den Blauanteil zu verringern. Das soll beim Einschlafen helfen.

watchOS 3.2 hingegen ist für alle Apple Watch-Modelle vorgesehen und bringt einen Theater-Modus mit. Dieser wurde im Vorfeld schon orakelt, kam allerdings anders als erwartet. Seine Aufgabe ist es, zu verhindern, dass sich die Smartwatch im Kino bemerkbar macht. Im Gegensatz zu „Nicht stören” wird auch die Lichtbelästigung unterbunden, die beim Anheben des Arms ansonsten obligatorisch wäre.

Die öffentliche Beta, die für iOS und macOS grundsätzlich verfügbar wäre, wurde bislang noch nicht aktualisiert. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch nachgeholt.