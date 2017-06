Derzeit bekommen Sie auf der Shopping-Plattform Rakuten von Alternate als Händler die aktuelle FritzBox! 7590 günstiger angeboten. Bei Verwendung eines Gutscheins landen Sie deutlich unter dem nächstbesten Vergleichspreis.

Die Neue: AVM Fritz!Box 7590 (Bild: AVM)

Sie bekommen die Fritz!Box 7590 auf Rakuten derzeit zum Preis von 241,08 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Damit liegt der VDSL-Router knapp 30 Euro unter dem nächstbesten Vergleichspreis. Als Händler auf der Plattform tritt Alternate auf. Damit Sie auf den Preis kommen, müssen Sie allerdings während des Bestellvorgangs den Gutscheincode „SOMMER-12“ eingeben.

Zum Deal: FritzBox! 7590 VDSL-Router günstig kaufen.

Der Gutscheincode ist in seiner Zahl der Anwendungen limitiert. Zudem kann es sein, dass das Kontingent der Fritz!Boxen von Alternate irgendwann zur Neige geht. Wenn Sie das Gerät sowieso kaufen wollten, wäre dies jetzt ein günstiger Zeitpunkt.

Der neue VDSL-Router bietet seit Jahren erstmals wieder ein neues Design und unterscheidet sich optisch stark von vorhergehenden Modellen. Darüber hinaus aber wurde auch, wie von AVM gewohnt, technisch stark auf- und nachgerüstet. So versteht sich der Router beispielsweise mit Wi-Fi AC+N und MU-MIMO. Letzteres bedeutet, dass in dem Gerät so viele Antennen verbaut sind, dass gleich auf mehreren Kanälen mehrere Kommunikationen in beiden Richtungen (Senden + Empfangen) stattfinden können.

Über die weiteren Funktionen informieren Sie sich bitte auf der Produktseite.