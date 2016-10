26.10.2016 - 14:06 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple Pay gibt es seit Beginn dieser Woche in zwölf Ländern. Das Unternehmen aus Cupertino hat bisher aber keine Anstalten gemacht, den Bezahldienst auch in Deutschland zu starten. Stattdessen erreichen uns immer wieder Berichte darüber, dass die Verhandlungen zwischen Apple und den deutschen Banken nur sehr zäh vorangehen. Nun scheint es aber endlich so weit zu sein: Die deutsche Support-Webseite für Apple Pay ist Online.



Apple Pay scheint nun endlich auch nach Deutschland zu kommen (Bild: Apple / MockDrop)

Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass Apple Pay bald auch in Deutschland zur Verfügung stehen soll. Bewahrheitet hat sich bisher allerdings keiner dieser Hinweise. Stattdessen veröffentlicht Apple seinen Bezahldienst munter in anderen Ländern. Nach Deutschland will Apples Bezahldienst aber partout nicht kommen. Grund hierfür sind offenbar die schwierigen Verhandlungen zwischen Apple und den deutschen Banken, die nur sehr zäh vorangehen sollen. Denn angeblich können sich die Banken und Apple nicht auf die Höhe der Gebühren einigen.

Apple Pay: Vielleicht noch dieses Jahr?

Nun muss es aber eigentlich so weit sein! Denn Apple hat jetzt deutsche Support-Webseiten für seinen Bezahldienst Online gestellt. Vor einigen Tagen wurden zudem einzelne Support-Dokumente auf Apple.com/de entdeckt. Sollte Apple Pay in den nächsten Wochen oder Monaten doch nicht nach Deutschland kommen, wäre das somit eine große Überraschung. Denn warum sonst sollte das Unternehmen sich die Mühe machen, die deutschen Webseiten für den Bezahldienst einzurichten und zu veröffentlichen?

Teilnehmende deutsche Banken hat Apple auf seinen Webseiten für Apple Pay aber noch nicht verraten. Auch auf den Produktbildern sind keine deutschen Banken zu sehen. Meist ist der Text in diesen Bildern auf Englisch. Geldbeträge werden auf diesen Bildern zudem nicht in Euro, sondern in US-Dollar angegeben.