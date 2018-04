Netflix und Apple - Zwei unterschiedliche Führungsstile (Bild: Smartmockup)

Apple kann ja durchaus als eine erfolgreiche Firma bezeichnet werden und dennoch möchte nicht jeder IT-Konzern sich ein Beispiel an dessen Firmenphilosophie nehmen, so zumindest sieht es Reed Hastings. Der CEO von Netflix bezeichnet seine eigene Firma sogar als Anti-Apple.

Auf der TED-Konferenz in Vancouver treten immer wieder äußerst interessante Redner auf. Dieses mal auch der Netflix-Chef Reed Hastings. Wie Wired berichtet, sprach er unter anderem über die Firmenphilosophie in seinem Unternehmen und die Freiheiten, die die Mitarbeiter dort erhalten würden. So könnte diese sich zum Beispiel immer dann und so lange frei nehmen, wie sie es bräuchten.

Viel entscheidender sei aber die Informationspolitik, dort unterscheide man sich deutlich von anderen Firmen. Hastings sieht Netflix sogar als Anti-Apple. Der iPhone-Konzern hat erst vor einigen Tagen in einem internen Memo erneut alle Mitarbeiter an die dort geltende strikte Geheimhaltung erinnert. Bei Netflix gebe es dagegen schlicht keine Geheimnisse. Jeder Mitarbeiter erhalte alle Informationen und dürfe und sollte sich bei allen Entscheidungsprozessen einbringen. Reed Hastings erzählt auch, dass er in seiner ersten Firma noch ein anderes System verfolgt habe: „Wir haben versucht ein idiotensicheres System zu entwickeln, leider wollten dann nur noch Idioten bei uns arbeiten.“

Auch über die Zukunft von Netflix und die Konkurrenz sprach Hastings. Man plane rund 8 Milliarden US-Dollar zu investieren und so rund die Hälfte der Inhalte zukünftig selbst zu produzieren. „Ich liebe den Wettbewerb, ich liebe es gegen Disney und HBO zu kämpfen.“

