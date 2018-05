Familie Obama (Bild: CC0)

​Netflix statt Apple: Obamas mit mehrjährigem Vertrag. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle unterzeichneten einen mehrere Jahre dauernden Vertrag mit dem Videostreaming-Anbieter Netflix. Die Ankündigung bedeutet ebenfalls, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino den Sympathieträger nicht für sich gewinnen konnte. Gerüchteweise war das Unternehmen ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert.

In den USA war Barack Obama einer der beliebtesten Präsidenten der US-Geschichte seit es Meinungsforschungsinstitute gibt. Auch in einigen anderen Teilen der Welt kam der Politiker gut an.

Netflix nimmt Obamas unter Vertrag

Entsprechend verwundert es nicht, dass Medienkonzerne um Senderechte buhlen, wenn es die Chance dazu gibt. Und die gab es. Jetzt aber nicht mehr.

Denn Netflix verkündete heute offiziell eine mehrjährige Vereinbarung mit Barack und Michelle Obama. Man werde gemeinsam Filme und Serien für Netflix produzieren. Dazu zählen unter anderem Scripted- und Non-Scripted-Reality-Formate, Dokumentationen (Film und/oder Serie) und womöglich auch andere Beiträge.

Gesellschaft unterhalten oder aufrütteln?

Gerüchteweise sollte Barack Obama vor laufender Kamera Diskussionen moderieren. Diese beträfen Themen, die ihm während seiner Präsidentschaft am Herzen lagen. Dazu zählen Gesundheitsvorsorge, Klimawandel, Immigration und weitere. Seine Frau Michelle Obama hingegen könnte Formate produzieren, die die Themen Ernährung, Fitness und Bildung behandeln.

Obamas wollen Bekanntheit nutzen

Gegenüber der New York Times äußerte sich Obama, er und seine Frau wollten ihre Bekanntheit nutzen. Beide möchten für mehr Empathie und Verständnis in der Gesellschaft werben.

Während seiner Präsidentschaft sei er mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen. Er wolle einige dieser Erfahrungen mit einem größeren Publikum teilen.

