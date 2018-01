23.01.2018 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der vergangenen Nacht gab der Streaminganbieter Netflix die Quartalszahlen für Q4/2017 bekannt. Zwar konnte das Unternehmen die Zahl an Abonnenten weiter ausbauen, aber dennoch blickt man ebenso erwartungsvoll in Richtung Cupertino. Seit einiger Zeit sichert sich Apple bereits Talente aus Film und Fernsehen und konnte gleichzeitig eigene Produktionen in Auftrag geben. Für Netflix entwickelt sich der iPhone-Hersteller daher zur neuen Konkurrenz...



Im vierten Fiskalquartal 2017 konnte Netflix einen Umsatz von rund 3,29 Milliarden US-Dollar einfahren und 8,33 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Damit übertraf der Streamingdienst einmal mehr die Erwartungen der Analysten und durfte sich über einen steigenden Kurs freuen. Laut dem Unternehmen sollen gerade die Eigenproduktionen („Stranger Things“, „13 Reasons Why“, „The Ranch“ usw.) zu diesem Wachstum beigetragen haben.

Trotz des guten Quartals möchte man seine Bemühungen weiter vorantreiben, da neue Konkurrenz nicht mehr weit entfernt ist. Schon jetzt sieht Netflix in Apple einen potentiellen Konkurrenten. Vor allem das stetig wachsende Portfolio der Kalifornier könnte den Ausschlag geben. Laut Netflix wäre es sehr gut möglich, dass Apple die produzierten Inhalte in Apple Music unterbringt oder diese als Boni für iOS-Nutzer vermarktet.

In den letzten Wochen kam bereits das Gerücht auf, dass der iPhone-Hersteller rund eine Milliarde in eigene Inhalte und Exklusivrechte investieren will. Apple hat mit Steven Spielberg, J.J. Abrams, Jennifer Anisten sowie Reese Witherspoon schon einige Größen der Branche an Bord. Daher wundert es nur wenig, dass Netflix Apple als wachsende Gefahr ansieht. Gerade die Position als Plattform-Inhaber könnte Apple einen guten Start verschaffen. Jedoch ist zum jetzigen Zeitpunk noch nicht bekannt, wann und in welcher Form die ersten Serien veröffentlicht werden sollen.