Apple macht negative Entwicklung des PC-Markts erneut mit. In den letzten Jahren schrumpfte der PC-Markt sukzessive, mit einer Ausnahme – Apple konnte sich in vielen Quartal gegen den Trend stemmen. Doch das Unternehmen aus Cupertino muss sich nun zum zweiten Mal in Folge damit auseinandersetzen, dass auch der eigene Marktanteil sinkt und man weniger Geräte verkauft. In der Theorie ist das Ergebnis sogar hausgemacht.

Mac-Verkaufszahlen entwickelten sich negativ im dritten Quartal (Bild: Alexander Trust)

Der PC-Markt ist schon seit einigen Jahren im Schrumpfen begriffen. Quartal für Quartal nimmt die Zahl der weltweit verkauften PCs ab. Neue Analysen des Marktforschungsunternehmens Gartner sehen für diese Entwicklung im dritten Quartal 2017 keine Umkehr. Der gesamte Markt verlor gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr rund 3,6 Prozent an Volumen. Wurden im dritten Quartal 2016 noch 69,510 Millionen PCs verkauft, waren es nun laut Gartner nur noch 67,005 Millionen Stück.

Apple kann mit neuen Macs nicht punkten

Für Apple dürfte besonders konsternierend sein, dass das dritte Quartal vollumfänglich alle neuen Mac-Modelle beinhaltet, die das Unternehmen im Juni präsentiert hat. Also den neuen iMac mit Desktop-GPUs, der auch in der Lage ist, Virtual-Reality-Anwendungen auszuführen und die aufgefrischten MacBook Pro.

Apple verkaufte gegenüber dem Q3 2016 zum Q3 2017 5,6 Prozent weniger Macs. Laut Gartner konnte der iPhone-Hersteller nur noch 4,613 Millionen Mac verkaufen, gegenüber vorher 4,886 Millionen. In Marktanteilen drückt sich dieser Schwund nicht ganz so dramatisch aus, verlor man doch nur 0,1 Prozent Marktanteile (von 7,0 auf 6,9 Prozent).

HP als Gewinner mit Enterprise-Produkten

Einziger Gewinner im Reigen der Top-PC-Hersteller ist Hewlett-Packard. Das US-Unternehmen konnte 14,952 Millionen PCs verkaufen, gegenüber 13,983 Millionen ein Jahr zuvor. Lenovo, Dell, Asus, Acer und andere verloren hingegen Marktanteile. HP weitete so seine Marktanteile von 20,1 Prozent auf nun 21,8 Prozent aus.

In dem schrumpfenden Markt schaffte das Unternehmen dies vor allem mit seinen Enterprise-Produkten. Dies gilt auch für andere Hersteller. Weltweit hätte es sogar in wichtigen Märkten wie Europa, Japan oder Lateinamerika eine Entspannung der Verkaufssituation gegeben. Doch der US-Markt verlor alleine 10 Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr.

Gründe bewusst hausgemacht

Apple beteuert professionelle Nutzer weiterhin zu seinen Kunden zu zählen. Das mag auch stimmen. Trotzdem hat das Unternehmen diese stiefmütterlich behandelt. Den Enterprise-Markt hat Apple im Blick, ist aber in vielen Kooperationen in dem Bereich mit iPhone und iPad (Pro) aktiv. Diese Produkte werden jedoch nicht als PCs gewertet, sondern zählen in andere Produktkategorien. Beispiele aus dem Bildungssektor und der Industrie, in der Schulen und Hochschulen aber beispielsweise ebenso ganze Flotten von Airlines mit iPhones und iPads ausgestattet werden gibt es zuhauf. Institutionen wie Feuerwehr, Polizei und weitere werden mit Apples Smartphones und Tablets ausgestattet. Und auch Partner wie IBM, SAP, Accenture und andere sorgen mit speziellen Apps für Apples iOS-Plattform dafür, dass vor allem diese Geräte zur Anwendung kommen, nicht aber MacBooks oder Desktop-Macs. Dazu kommt, dass die Zyklen, in denen man Macs auswechselt, länger ausfallen als beim iPhone.