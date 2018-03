AirPlay 2 auf dem iPhone X: Mehrere Ziele gleichzeitig auswählen (Bild: iDownloadblog)

​Nachrichten über iCloud und AirPlay 2 nicht in iOS 11.3? Der französische Entwickler Pierre Blazquez veröffentlichte vorab die Release-Notes zu Apples kommendem Betriebssystem-Update für iPhone, iPod touch und iPad. Demnach integriert Apple auch im kommenden Update weder die Funktion „Nachrichten über iCloud“ noch „AirPlay 2“. Nutzer müssten sich dann vermutlich bis iOS 11.4 gedulden.

Blazquez will die Release-Notes von Apples Servern haben. Die Veröffentlichung würde allerdings ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen darstellen.

Nachrichten über iCloud nicht in iOS 11.3

In jedem Fall aber geht aus der Liste hervor, dass ein schon vor einiger Zeit angekündigtes Feature (WWDC 2017), Nachrichten über iCloud, nicht in iOS 11.3 integriert wird. Es wurde während der Betatests nur zu Testzwecken immer mal wieder ein- und ausgeschaltet. In der Redaktion bemerkten wir dabei merkwürdige Verhaltensweisen über Geräte hinweg. Teilweise fehlten dann auf dem Tablet Stücke eines Gesprächsverlaufs, der auf dem Mac aber vorhanden war.

Apple möchte „Nachrichten über iCloud“ als Antwort auf die unzureichende Synchronisation von Nachrichten über die Geräte hinweg einführen. Scheinbar gestaltet sich das nicht so einfach, wie gedacht.

AirPlay 2 noch nicht

Schon vorher wussten wir, dass AirPlay 2 nicht in iOS 11.3 integriert würde. Das zeichnete sich in den letzten Monaten ab. Apple testete im Januar die Funktionalität zunächst in den ersten auch öffentlich verfügbaren Betaversionen von iOS 11.3 und tvOS 11.3. Doch schon im Februar konnten Teilnehmer der Public Beta auf die Funktion nicht mehr zugreifen. Auf Multiroom-Audio mit dem HomePod oder anderen AirPlay-Lautsprechern müssen Sie deshalb noch eine Weile warten.

iOS 11.3 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erschienen. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass eine Veröffentlichung in dieser Woche stattfindet. Nicht zuletzt startet der Verkauf des neuen iPads, das mit iOS 11.3 ausgeliefert wird.

