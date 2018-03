Familie Finley möchte Geld von Apple (Bild: Laurica Farm via Facebook)

​Versicherungsfall mit Apple eskaliert nach Hausbrand. Im Oktober 2016 brennt ein Farmhaus der Familie Finley aus British Columbia ab. Ursache soll ein Kabelbrand eines iPhone-Netzteils gewesen sein. Nun eskaliert die Familie den Streit in der Öffentlichkeit, da sich die Versicherungen, Miteigentümer und Apple seit über einem Jahr nicht einigen können.

Im Herbst 2016 schließt Cathy Finley ein iPhone 6 in einem Farmhaus zum Aufladen an. Sie geht dann das Vieh füttern. Das Farmhaus fängt Feuer. Versuche es zu löschen schlagen fehl.

Familie sind 600.000 US-Dollar zu wenig

Die Finleys haben zusammen mit Miteigentümern auf Ihrer Farm unter anderem Touren für Schulklassen organisiert. Nach dem Brand bieten sie diese nicht mehr an. Auch verzichten sie in der Folge darauf, Lebensmittellieferungen an „Abonnenten“ auszuliefern. Sie erstatten den Kunden die Kosten.

Stattdessen widmet sich die Familie den Arbeiten, ein neues Farmhaus auf dem Gelände aufzubauen. Sie hebt Gräben aus, legt Leitungen, usf. Von der Versicherung erhalten die Finleys 600.000 US-Dollar. Im August 2017, fast ein Jahr nach dem Brand, vermutet die Familie jedoch, das Geld könnte nicht reichen, die Umsatzausfälle und Kosten für den Neubau werden durch die Entschädigung von der Versicherung nicht gedeckt. Man möchte weitere 600.000 US-Dollar von Apple. Seitdem versucht die Familie zusammen mit dem Miteigentümer und dem Versicherungsunternehmen mit Apple auf einen Nenner zu kommen. Die gesamte Kommunikation dokumentieren die Finleys öffentlich auf Google Drive.

Apple möchte iPhone untersuchen

Der iPhone-Hersteller weigert sich bislang aber zu zahlen. Das Unternehmen möchte selbst das Netzteil und das betroffene iPhone untersuchen. Die liegen bislang aber bei einem externen forensischen Unternehmen. Apple hat darauf keinen Zugriff. Die Aussage bislang lautet: Das Telefon oder das Netzteil „könnten“ genügend Hitze erzeugt haben, um einen Stuhl zu entzünden, auf dem sie lagen.

Der Familie Finley allerdings wird es nun zu bunt. Sie eskalieren den Streit in die Öffentlichkeit. CBC berichtet über den Fall und auf der Change-Plattform veröffentlichte die Familie eine Petition. Die hat mittlerweile bald 2.500 Zeichner. Außerdem wollen die Finleys in sozialen Netzwerken für ihren Fall werben; Ein offizielles Statement Apples zu diesem Fall gibt es bislang nicht.

