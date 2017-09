Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple sein seit 10 Jahren regelmäßig in London stattfindendes Apple Music Festival (früher iTunes Festival) nicht fortsetzen wird. Spotify, Apples größer Konkurrent im Bereich Musikstreaming, will nun einspringen und am 30. November selbst ein Festival in London veranstalten. Allerdings nur einen Tag und mit Hip Hop- und Grime-Künstlern.

Am 30. November startet das Konzert von Spotify in London. (Bild: Spotify)

Apples Livemusik-Festival in London konnte schon fast als Tradition bezeichnet werden. 2007 als einmonatige Konzertreihe gestartet, wurde es mit der Umbenennung von iTunes Festival zu Apple Music Festival auf eine zehntägige Veranstaltung reduziert. Im Laufe der Jahre waren dort Künstler wie Elton John, Coldplay, Oasis, Kendrick Lamar, One Direction oder Ed Sheeran aufgetreten. Apple möchte offenbar seine Strategie für Livekonzerte verändern und das Festival in London hat dort wohl keinen Platz mehr. Beim South by Southwest-Festival Anfang des Jahres hatte Apple bereits einige Konzerte übertragen und auch im eigenen Webradiosender Beats 1 sind immer wieder Livekonzerte zu hören.

Spotify startet eigenes Festival

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify möchte in die Lücke springen, die Apple mit dem Wegfall seines Festivals hinterlassen hat und nun selbst ein Festival in London anbieten. Benannt wird es nach der auf Spotify sehr beliebten Playlist „Who We Be“. Allerdings wird es zunächst deutlich kleiner ausfallen als das Gegenstück von Apple, auf einen Tag beschränkt und nur Hip Hop und Grime zu sehen sein. Die sechs auftretenden Künstler sind Dizzee, Rascal, Bugzy Malone, Cardi B, Gigs, J Hus und Stefflon Don. Abonnenten der Playlist werden ab morgen die Möglichkeit haben Tickets zu kaufen, der offizielle Verkaufsstart ist am kommenden Montag, 11. September auf der Webseite der Veranstaltung.