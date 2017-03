09.03.2017 - 09:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor wenigen Tagen gelangte durch WikiLeaks eine Sammlung an CIA-Daten an die Öffentlichkeit. Die CIA-Leaks erregten vor allem durch diverse iOS- und Android-Erwähnungen das Interesse. Offenbar hat die amerikanische Behörde Sonderteam, die sich ausschließlich mit dem Suchen von Sicherheitslücken in den mobilen Betriebssystem beschäftigen, um so an Daten zu gelangen. Wie Apple nun bekanntgab, hat man bereits viele der benannten Lücken mit der aktuellen iOS-Version geschlossen.



09.03.2017 - 09:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Potentielle Sicherheitslücken und daraus entstehende Datenschutzprobleme nimmt Apple stets sehr ernst. Kein Wunder als, dass Apple derzeit ein Statement an verschiedene Newsseiten geschickt hat, um die Kunden zu beruhigen und den weiteren Prozess aufzuklären. BuzzFeeds John Paczkowski hat das komplette Apple-Statement zu den jüngsten Ereignissen via Twitter veröffentlicht.

Here's Apple's statement on iOS-related stuff in the WikiLeaks CIA data dump. pic.twitter.com/QiAWx8ZXpT — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 8, 2017

Lesetipp 22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

Apple ist sehr engagiert die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden zu schützen. Die Technologie, die im heutigen iPhone verbaut ist, stellt die beste verfügbare Datensicherheit für Kunden dar und wir arbeiten konstant daran, dass dies auch so bleibt. Unsere Produkte und Software wurden designt, um schnell Sicherheitsupdates in die Hände unserer Kunden zu geben. Bei fast 80 Prozent der Nutzer läuft die neueste Version unseres Betriebssystems. Während unsere anfängliche Analyse zeigte, dass viele der Fehler, die heute geleakt sind, bereits im neuesten iOS behoben wurden, arbeiten wir weiterhin daran, die identifizierten Sicherheitslücken schnellstens zu beheben. Wir drängen unsere Kunden immer das neueste iOS herunterzuladen, um sicherzustellen, dass sie die neuesten Sicherheitsupdates haben.

Übrigens geht aus dem CIA-Leak auch hervor, dass die Behörde auch Daten mit dem FBI, NSA und dem britischen GCHQ teilt. Diese beziehen sich nicht nur auf iOS, sondern zeigen auch Lücken bei Android-Geräten und Smart TVs von Samsung.

Über einen Daten-Diebstahl erhielt WikiLeaks die Dokumente, die man nun – zumindest teilweise – veröffentlichte. Einige technische Details und Computercode wurde zurückgehalten, um eine weite Verbreitung und mögliche Hackerangriffe auf die Nutzer zu verhindern. Die Veröffentlichung könnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die entsprechenden Lücken gestopft worden.