Wenn Sie eine Action-Cam suchen, werfen Sie einen Blick auf die Kehan C60 Pro. Diese ist derzeit bei Amazon stark reduziert und bietet Ihnen unter anderem Aufnahmen mit 4K-Auflösung.

Kehan C60 Pro (Bild: Kehan)

Die Kehan C60 Pro wird sonst bei Amazon für 129,99 Euro angeboten. Mit dem Code „Q3Z5JTS8“ erhalten Sie ausreichend Rabatt, sodass der Kaufpreis auf 89,99 Euro gesenkt wird.

Was bietet die Action-Cam? Sie können Videoaufnahmen in 4K Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde machen, Aufnahmen in 1080p mit 60 oder 30 FPS und bei Aufzeichnungen in 720p kommt noch die Wahl von 120 FPS hinzu. Die Kamera nutzt ein 170-Grad-Weitwinkel-Objektiv. Für Standbilder bietet Sie 16 MP Auflösung.

Zum Deal: Kehan C60 Pro Action-Cam mit Gutschein billiger.

Die Kehan C60 Pro wiegt mit Batterie 58 Gramm. Das spezielle Gehäuse erlaubt Unterwasseraufnahmen bis zu 30 Meter unter Wasser. Während bei Amazon Deutschland die Kundenwertungen bislang noch an einer Hand abzuzählen sind, bekam dasselbe Produkt bei Amazon Italien schon viel mehr Rezensionen. Dort wird es mit mehr als 4 von 5 Sternen bei 122 Wertungen gesehen.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt.