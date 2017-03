Sie suchen nach einer Software zum Verwalten von Aufgaben am Mac? Eine lohnenswerte Alternative ist unter anderem die App 2Do von Entwickler Beehive Innovations. Diese ist aktuell im Mac App Store um 33 Prozent im Preis reduziert, allerdings nur noch bis Montag.

2Do Aufgabenverwaltung am Mac (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Beehive Innovations, Montage: Alexander Trust)

Aufgaben planen hört sich leichter an als gesagt. Den grundsätzlichsten Faktor, die Motivation, kann Ihnen allerdings keine Software bieten. Die müssen Sie vielmehr selbst mitbringen. Darüber hinaus befindet sich die App 2Do in guter Gesellschaft. Wir haben letztes Jahr eine Reihe von To-do-Apps genauer unter die Lupe genommen. Als unauffälliger Leistungsträger entpuppte sich schon damals 2Do von Behive. Die Software ist gut in Apples Ökosystem integrieret und bietet mächtige Optionen.

Zum Deal: 2Do im Mac App Store günstiger kaufen.

Sie bekommen 2Do derzeit zum Preis von 33,90 Euro statt sonst üblicherweise 49,90 Euro. Falls Sie an eine Anschaffung der App gedacht haben, wäre jetzt der Zeitpunkt günstig. Die Software benötigt allerdings mindestens OS X 10.10 oder neuer und einen Mac mit 64-bit-Prozessor.