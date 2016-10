Wenn Sie an dem Technikspielzeug Raspberry Pi interessiert sind, können Sie derzeit ein Gerät der dritten Generation samt einigem Zubehör im Paket günstiger erstehen. Es richtet sich in erster Linie an Personen, die planen, mit der Hardware die Medienwiedergabe zu realisieren. Doch auch Nutzer, die gerne eine Videospielplattform emulieren, könnten in diesem Fall ein Schnäppchen machen.

Raspberry Pi 3 (Bild: Raspberry Pi Foundation)

Bei Notebooksbilliger erhalten Sie derzeit ein „Multimedia-Paket“ inklusive Raspberry Pi 3. Sie erhalten zum Preis von 55 Euro einen Pi 3 Model B samt Gehäuse, Netzteil und einer 8 GB Micro-SD-Speicherkarte, sowie einem HDMI-Kabel.

Zum Deal: Raspberry Pi 3 Multimedia Bundle günstig .

Bisher hätten Sie bei Notebooksbilliger für das „Bundle“ immerhin 79 Euro ausgeben müssen. Das Angebot endet, sobald der Vorrat erschöpft ist, oder der 31. Oktober überschritten wurde.