Sie sind auf der Suche nach einem Multifunktionsdrucker, mit dem Sie neben Druck auch Scannen, Kopieren und Faxen können? Dann schauen Sie sich den HP OfficeJet Pro 6950 an, der derzeit bei Notebooksbilliger im Preis reduziert ist. Das Angebot gilt allerdings nur kurze Zeit.

HP OfficeJet Pro 6950 (Bild: HP)

Sie bekommen den HP OfficeJet Pro 6950 derzeit bei Notebooksbilliger zum Preis von 84 Euro. Für die allermeisten Versandmethoden gilt: Porto fällt nicht mehr an. Gegenüber dem Normalpreis von 124,95 Euro ergibt das eine Ersparnis von 40,95 Euro. In Preisvergleichen ist das nächste Angebot mehr als zehn Euro teurer.

Zum Deal: HP OfficeJet Pro 6950 jetzt reduziert kaufen .

Was bietet Ihnen der HP OfficeJet Pro 6950? Sie können damit Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Sie können mit dem Gerät bis zu 16 Seiten in der Minute in Schwarz-Weiß ausdrucken oder bis zu 9 Seiten die Minute in Farbe. Sie können Dank Duplexfunktion Seiten auch auf der Vorder- und Rückseite bedrucken. Sie können das Gerät per USB, Ethernet oder über WLAN an Ihren Computer anschließen. Das Papierfach fasst 225 Seiten. Der Einzelblatteinzug fasst immerhin 35 Seiten und die Auflösung des Scanners beträgt 1.200 dpi, währen bei einer Kopie maximal 600 dpi gewährleistet werden. So verfielfältigen Sie bis zu 11 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß. Mehr Informationen finden Sie auf der Produktseite im Shop.

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht, endet spätestens aber am 1. Januar 2017.