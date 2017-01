03.01.2017 - 16:12 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Armbänder haben sich im Wesentlichen als Form für Fitness-Tracker durchgesetzt. Motiv will dies aber nun ändern. Ab sofort kann auf der Webseite des Unternehmens der Motiv Ring vorbestellt werden. Dabei handelt es sich um einen vollständigen Fitness-Tracker inklusive Puls-Messer in der Form eines Fingerrings. Das Gerät ist mit 200 US-Dollar nicht ganz billig, aber eben auch nicht wahnsinnig teuer. Vorallem wenn man bedenkt, wie viel Technologie Motiv in den Ring gesteckt hat.



Motiv Ring (Bild: Motiv)

Motiv hat den Fitness-Tracker neugestaltet – und zwar als Fingerring. Denn dem Hersteller ist es gelungen die Hardware eines Fitness-Armbands in einem Ring unterzubringen. Am Finger erfüllt der Motiv Ring somit im Wesentlichen alle Aufgaben eines Fitness- und Schlaf-Trackers.

Das Gehäuse des Fitness-Trackers besteht aus Titan. Er sollte somit also sehr widerstandsfähig sein. Zudem ist der Motiv Ring bis zu einer Tiefe von fünf Metern wasserdicht. Außerdem besitzt das Gerät eine LED-Leiste, die recht gelungen als Design-Element im Ring untergebracht ist. Über die LED-Leiste werden Benachrichtigungen oder der Ladezustand an den Träger weitergegeben.

Der Motiv Ring hat einen Puls-Messer

Der Motiv Ring kann, wie es von einem Fitness-Tracker zu erwarten ist, Schritte zählen, den Kalorienverbrauch kalkulieren und die zurückgelegte Strecke aufzeichnen. Auch der Schlaf kann dank des Geräts vermessen werden. Außerdem ist es dem Hersteller gelungen einen Puls-Messer im Motiv Ring unterzubringen. Eine einzige Akku-Ladung soll ausreichen, damit der Ring zwischen drei und fünf Tage im Dauerbetrieb durchhält.

Der Motiv Ring kommt in sieben verschiedenen Ring-Größen und zwei verschiedenen Farben – Schwarz und Rosa. Geladen wird der Ring mittels eines Adapters über einen USB-Port. Ab sofort kann man den Motiv Ring auf der Webseite des Unternehmens für rund 200 US-Dollar vorbestellen. Voraussetzung ist ein iPhone mit der Betriebssystemversion iOS 9 oder neuer.