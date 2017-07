Sie sind auf der Suche nach reduzierten iTunes-Gutscheinkarten? Sie bekommen ab morgen, den 20. Juli 2017, bundesweit bei Kaufland die Karten zwar nicht günstiger, dafür aber 15 Prozent Bonusguthaben obendrauf.

iTunes-Karten gibt es diese Woche mit Bonusguthaben bei Kaufland (Bild: Apple)

Kaufland bietet ab dem 20. Juli iTunes-Gutscheinkarten mit Bonusguthaben an. Sie erhalten in jedem Fall 15 Prozent Bonus on top. Beim Kauf einer 25-Euro-iTunes-Karte erhalten Sie 3,75 Euro Bonus. Für die 50-Euro-Karte gibt es entsprechend 7,50 Euro Bonusguthaben und bei der 100-Euro-Karte immerhin 15 Euro zusätzliches Guthaben. Das Guthaben wird über einen Code auf dem Kassenbon eingelöst. Diesen müssen Sie also unbedingt aufbewahren.

Die Aktion bei Kaufland ist gültig vom 20. Juli 2017 bis einschließlich den 26. Juli 2016.

Hinweis: Aktuell läuft auch noch eine Aktion bei Penny. Dort erhalten Sie allerdings gestaffelt Guthaben. Mindestens sind dies 10 Prozent. Beim Kauf einer 100-Euro-Karte erhalten Sie dort aber 20 Prozent Bonusguthaben. Beim Kauf kleinerer Karten weniger. Nicht alle Penny-Märkte bieten jedoch das Angebot an, und nicht alle führen die teuren 100-Euro-Karten.