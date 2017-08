01.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mophies neue 30W Powerstation USB-C XXL kann MacBooks bis zu 14 Stunden mit Strom versorgen. Mit rund 150 US-Dollar ist der riesige Akku nicht einmal besonders teuer. Doch am MacBook Pro nutzt das Gerät nichts.



Mophie Powerstation USB-C XXL (Bild: Mophie)

Weil Apple bei den MacBooks von der MagSafe-Steckverbindung zur universellen USB-C-Schnittstelle wechselte, ist es jetzt für Zubehörhersteller problemlos möglich, Akkus für die Verlängerung der Notebook-Stromversorgung zu liefern. Mophies neue Powerstation USB-C XXL ist ein externer Akku, der nach Herstellerangaben dafür sorgt, dass MacBooks bis zu 14 Stunden länger laufen können.

In der Powerstation USB-C XXL steckt ein Akku mit einer Kapazität von 19.500 mAh. Der Akku kann bis zu 30W liefern. Das ist zu wenig, um einen MacBook Pro während der Nutzung zu laden, aber gut genug, um ein 12-Zoll-MacBook zu versorgen, weil dieses deutlich weniger Energie benötigt.

Der USB-C XXL verfügt außerdem über einen Standard-USB-A-Anschluss für den Anschluss von herkömmlichen USB-Kabeln. So lassen sich iPhones, iPads und anderen mobile Geräte mit 2,4 Ampere aufladen.

Wer will, kann die Powerstation USB-C XXL zwischen das zu ladende Gerät und das Netzkabel anschließen. So wird das angeschlossene Gerät und danach die Powerstation aufgeladen. Mophie behauptet, dass die Powerstation selbst in ungefähr drei Stunden aufgeladen werden kann, wenn sie an einem 29 Watt USB-C Netzadapter verwendet wird.

Der Akku ist mit einer LED-Anzeige mit vier Punkten versehen, um den verbleibenden Ladezustand des Akkus anzuzeigen.

Die Mophie Powerstation USB-C XXL wird für rund 150 US-Dollar verkauft und soll zunächst exklusiv über Apple verkauft werden