03.10.2016 - 21:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mophie hat eine Hülle für das iPhone 7 vorgestellt, die je nach Anwendungszweck modular durch Akkus, Deckel und Portemonnaies erweiterbar ist. Das Mophie Hold Force gibt es sowohl für das iPhone 7 als auch für das iPhone 7s.



03.10.2016 - 21:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mophie Hold Force (Bild: Mophie)

Das Mophie Hold Force ist eine Hülle mit ansteckbarem Zubehör, mit dem das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus beliebig erweiterbar ist. Wer will, kann so zum Beispiel einen Zusatzakku anschließen oder einen Deckel zum Schutz des Displays befestigen, der Kreditkartenfächer enthält. Die Accessoires werden mit Magneten an der Hülle fixiert.

Die Kunden können aus neun verschiedenen Farbkombinationen wählen. Die Hüllen kosten knapp 40 US-Dollar. Das Hold Force Wallet ist separat erhältlich und bietet zwei Steckfächer für Kreditkarten oder Ausweise. Der Preis liegt bei knapp 20 US-Dollar. Natürlich lassen sich auch einige gefaltete Geldscheine darin unterbringen. Kleingeld passt aber nicht hinein.

Das Hold Force Folio ist hingegen für die Vorderseite des Smartphones gedacht und schützt dessen Display. In dieses Zubehör können drei Kreditkarten gesteckt werden. Der Preis liegt bei knapp 20 US-Dollar. Die Magnete sollen übrigens keinen negativen Effekt auf die Magnetstreifen habe, mit denen manche Karten ausgerüstet sind.

Die Hold Force Powerstation Plus Mini ist ein Akku, der ebenfalls an der Hülle befestigt wird. Er erreicht eine Kapazität von 4.000 mAh und wird über Micro-USB geladen. Die Mophie Powerstation Plus Mini ist mit 60 US-Dollar das teuerste Accessoire der Serie.

Die Geräte sind ab sofort erhältlich. Die mittlerweile vorliegenden Europreise entsprechen den Preisen in US-Dollar. Zubehörspezialist Mophie verkauft seine Produkte auch in Deutschland.