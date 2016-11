Falls Sie auf der Suche nach einem unkomplizierten mobilen Hotspot sind, ist derzeit der TP-Link M5250 günstiger zu haben. Das Gerät könnten Sie unabhängig von einem Smartphone, Tablet oder Computer verwenden und unterwegs trotzdem alle Geräte per Internet verbinden.

Mobiler Hotspot: TP-Link M5250 (Bild: TP-Link)

Statt sonst 44,90 Euro zahlen Sie derzeit nur 23,99 Euro für den TP-Link M5250. Dieser verfügt über ein 3G-Modem. Sie können damit per SIM-Karte eine Datenverbindung autorisieren. Per Micro-SD-Karte können Sie außerdem auf bis zu 32 GB Speicher verfügen, den Sie via Wi-Fi ansprechen. Über einen Wi-Fi-Hotspot wird auch die Mobilfunkverbindung an bis zu 10 Geräte weitergegeben.

Der TP-Link M5250 unterstützt HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GRPS und GSM. Sie können damit im Download bis zu 21,6 Mbps erzielen und im Download bis zu 5,76 Mbps. Das ist natürlich nicht LTE, reicht aber für viele Dinge aus.

Zum Deal: Mobile Hotspot TP-Link M5250 reduziert.

Das Gerät verfügt über einen Akku mit 2.000 mAh Kapazität, der für viele Stunden netzunabhängigen Betriebs reicht. Wie lange das Angebot gilt, können wir leider nicht vorhersagen.