Mittelerde: Mordors Schatten für Mac jetzt günstiger im App Store. In dieser Woche erscheint der Nachfolger, „Schatten des Krieges“, für Konsolen und Windows-PCs. Passend dazu bekommen Sie nun aber die „Game of the Year“-Edition von Mordors Schatten im Mac App Store günstiger. Das Action-Rollenspiel enthält in dieser Version alle erschienenen Zusatzinhalte. Sie bekommen die GOTY derzeit zum Preis von 10,99 Euro. Das Angebot gilt nur begrenzte Zeit. Informieren Sie sich vorab, ob Ihr System mit dem Spiel kompatibel ist.

Screenshot aus Mittelerde: Mordors Schatten (Bild: Warner Bros. Interactive Entertainment)

Zum Angebot: Mittelerde: Mordors Schatten GOTY-Edition im Mac App Store günstiger.