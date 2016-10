19.10.2016 - 11:42 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Sind Sie auf der Suche nach einer Smartwatch, die auf den ersten (und zweiten) Blick aber nicht als solche zu erkennen ist. Dann sollten Sie sich einmal die Misfit Phase ansehen. Die Phase ist eine reguläre Uhr mit analogem Ziffernblatt. Allerdings hat der Fitness-Tracker-Hersteller in seinem neuen Gerät auch einige Smartwatch-Funktionen untergebracht. Diese sind im Vergleich zur Apple Watch zwar rudimentär, aber durchaus nützlich.



Die Misfit Phase ist kaum von einer normalen Uhr zu unterscheiden (Bild: Misfit)

Der Fitness-Tracker-Hersteller Misfit steigt nun ebenfalls in den Smartwatch-Markt ein. Allerdings handelt es sich bei der Misfit Phase nicht um eine klassische Smartwatch mit Touchscreen, sondern um eine sogenannte „Hybrid Smartwatch“. Denn die Phase ist eine schicke analoge Uhr mit Smartwatch-Funktionen. Beim Design der Uhr hatte zudem offenbar auch Fossil eine Hand im Spiel. Der Uhrenhersteller hatte Misfit im vergangenen Jahr gekauft.

Ganz ähnlich wie die Withings Activité ist auch die Misfit Phase ein Fitness-Tracker. Die Uhr kann unter anderem Schritte aufzeichnen und den bereits erreichten Anteil am vorher in der Companion-App eingestellten Tagesziel anzeigen. Allerdings besitzt die Phase keine eigene Anzeige hierfür. Stattdessen wechselt der Nutzer über einen Button in den Fitness-Modus. Der Anteil am Tagesziel wird dann über die regulären Uhrenzeiger angezeigt. Diese Zeiger können auch so programmiert werden, dass sie Anrufinformationen anzeigen oder verraten können, von wem gerade eine Nachricht eingegangen ist. Auch dies muss man allerdings vorher in der Companion-App festlegen. Der voreingestellte Alarm lässt sich auf diese Weise ebenfalls anzeigen. Bei Benachrichtigungen vibriert die Uhr zudem.

LED ist der einzige Hinweis, dass es sich bei der Misfit Phase um eine Smartwatch handelt

Somit fällt auf den ersten Blick überhaupt nicht auf, dass es sich bei der Misfit Phase um eine Smartwatch handelt. Wäre da nicht eine kleine LED auf der Sechs-Uhr-Position. Diese LED zeigt unter anderem an, in welchen Modus sich die Phase gerade befindet. Außerdem soll die Software zusätzlich die Option bieten, dass die LED in verschiedenen Farben aufleuchten kann, abhängig davon, über welche App eine neue Nachricht einging.

Die Misfit Phase kommt in verschiedenen Farben und mit Gummi- oder Lederarmband. Sie kann ab sofort auf der Webseite des Herstellers ab 179 Euro vorbestellt werden.