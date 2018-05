04.05.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: CC0 )

Apple hat ein Mikrofonproblem entdeckt, das eine begrenzte Anzahl von iPhone-7 und iPhone-7-Plus-Modellen mit iOS 11.3 oder höher betrifft. Hier kommt es zu Ausfällen des Mikrofons, sowohl bei Telefonaten als auch bei Facetime-Videochats. Gegebenfalls müssen die Geräte repariert werden.

In einem internen Dokument, das diese Woche an Apples Authorized Service Provider verteilt wurde und an MacRumors weitergeleitet wurde, teilt Apple mit, dass Nutzer einiger iPhone 7 und iPhone 7 Plus während eines Telefonats möglicherweise eine ausgegraute Lautsprechertaste sehen. Das Problem kann auch verhindern, dass betroffene Kunden während Telefonaten oder FaceTime-Videochats gehört werden.

Die Reparaturbetriebe wurden angewiesen, Kunden zunächst zu bitten, Bluetooth-Headsets oder anderes Audiozubehör, das an ihr iPhone angeschlossen ist, zu trennen oder auszuschalten, um zu sehen, ob dies das Problem behebt. Wenn die Lautsprecher-Taste während eines Gesprächs ausgegraut bleibt, sollen die Reparaturdienstleister eine Diagnose durchzuführen. Betroffene Geräte zeigen im Diagnosefenster eine Meldung "Gerät konnte Dock nicht erkennen" oder "Zubehör nicht unterstützt" an, in diesem Fall soll eine Reparatur vorgenommen werden

Ob die Reparaturen immer kostenlos durchgeführt werden, steht in dem Dokument zwar nicht, doch in der Vergangenheit zeigte sich Apple meistens sehr kulant in solchen Fällen.

Wie stark verbreitet das Problem ist, bleibt unbekannt. Warum es nur ab iOS 11.3 und höher auftritt, verriet Apple ebenfalls nicht. Vermutlich hat in diesem Fall wirklich ein Software-Update einen Hardware-Defekt verursacht.

