15.03.2017 - 17:00 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Slack ist recht schnell zu einem äußerst nützlichen Werkzeug geworden, das aus vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken ist. Und nun versucht Microsoft Slack mit seinem Programm „Microsoft Teams“ Konkurrenz zu machen. Mehr als 85 Millionen Nutzer können jetzt auf den Dienst zurückgreifen. Und gemessen an der Funktionsliste von Microsoft Teams muss sich Slack warm anziehen.



Slack hat soeben einen sehr ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen. Denn Microsoft hat „Microsoft Teams“ soeben für weltweit alle Kunden von Office 365 ausgerollt. Mit einem Schlag werden damit 85 Millionen Nutzer in 181 Märkten und 19 Sprachen mit einem neuen webbasierten Instant-Messaging-und-Organisationsdient für Business versorgt. Bereits seit vergangenen Herbst können mehr als 50.000 Organisationen Microsoft Teams ausprobieren. Unter diesen Organisationen befinden sich auch Expedia und Alaska Airlines.

Microsoft Teams hat auch gleich eine Funktionserweiterung erhalten

Microsoft Teams wurde zum offiziellen Start auch gleich mit einigen weiteren Funktionen ausgestattet. So können Anwender über die Smartphone-App des Dienstes Audio-Calls machen und Android-Nutzer können auch bereits Video-Calls durchführen. Für iOS und Windows Phone soll diese Funktion in naher Zukunft auch noch kommen. Außerdem gibt es nun ausführlichere Benachrichtigungen und die Möglichkeit allen Mitgliedern eines Channels eine E-Mail inklusive Anhängen zukommen zu lassen.

Bereits jetzt beherrscht Microsoft Teams auch eine Termin-Funktionen. Im kommenden Sommer soll die Software aber noch tiefer mit Outlook integriert werden, was noch viel mehr nützliche Funktionen in Teams bringen wird. Und zu guter Letzt gibt es bald auch mehr als 150 verschiedene Integrationen, durch die verschiedene Funktionen in den Dienst eingebaut werden können. Slack wird sich warm anziehen müssen, um mit der Funktionsfülle von Microsoft Teams mithalten zu können.