Microsoft in Köln (Bild: CC0, efes via Pixabay)

​App-Entwickler bekommen von Microsoft bald mehr Umsatzbeteiligung. Der Konzern aus Redmond wird noch in diesem Jahr die Konditionen für App-Entwickler bei der Veröffentlichung im Microsoft Store anpassen. Und zwar zugunsten der Programmierer. Fortan sollen Anbieter von App dann 95 Prozent Umsatzbeteiligung erhalten. Das Unternehmen sticht damit Apple und Google aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt erhalten Entwickler bei Apple, Google und Microsoft denselben Kurs. Veröffentlichen sie ihre Apps in den jeweiligen App Stores und kauft ein Nutzer diese, gibt es 70 Prozent vom Umsatz ab. Das wird sich ändern.

Microsoft benötigt Apps und Entwickler

Der Microsoft Store, in dem Software für die Xbox-, Windows- und Windows-Phone-Plattform angeboten wird, hat bislang noch das Nachsehen, wenn es um App-Vielfalt geht. Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt der Store über mehr als 669.000 Apps. Der App Store von Apple verfügt über 2,1 Millionen Apps, der Play Store von Google über 3,5 Millionen Software-Titel.

Womöglich auch um App-Entwicklern einen Anreiz zu bieten, um für Windows zu entwickeln, erhöht Microsoft noch 2018 die Umsatzbeteiligung. Für App-Verkäufe und In-App-Käufe sollen Entwickler zukünftig 95 Prozent vom Kuchen bekommen, Microsoft behält lediglich 5 Prozent. Die Regelung betrifft auch Apps für die Windows-Phone-Plattform. Das trifft auch auf Abonnements zu, nicht aber auf Spiele oder Apps, die als Volumenlizenzen an Großabnehmer (Schulen, Firmen, etc.) abgegeben werden. Nur wenn Microsoft selbst die App quasi „vermittelt“ erhalten Entwickler lediglich 85 Prozent Umsatzbeteiligung. Das geschieht, wenn das Unternehmen auf seiner Webseite oder in seinen Apps auf die Software hinweist, und in der Folge ein Kauf stattfindet.

Das Unternehmen weist auf die Änderungen in seinem Windows-Blog hin. Gleichzeitig präsentierte der Konzern aus Redmond die Neuigkeit auch im Rahmen der Keynote zur Entwicklerkonferenz Build 2018.

Anzeige