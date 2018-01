31.01.2018 - 14:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits vor wenigen Wochen hatte Microsoft seine Office Suite für den Mac mit einer Aktualisierung bedacht. Nun kündigte man auch entsprechende Updates für die iOS-Versionen an. So erhalten Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint sowie One Drive einige neue Funktionen und unterstützten damit „iOS 11“-Features wie Drag & Drop.



Microsoft kündigte via Twitter und Blogeintrag für zahlreiche „Office 365“-Apps für iOS an. Während eine Veröffentlichung in Kürze erfolgen dürfte, verraten wir Ihnen bereits jetzt, welche Neuerungen und Funktionen Sie von Microsofts iOS-Anwendungen zukünftig erwarten dürfen.

Auf allen iOS-Geräten dürfen sich etwa Nutzer von Word, PowerPoint und Excel auf das Co-Authoring freuen. Dies erlaubt es mehreren Nutzern gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Damit Sie den Überblick behalten, wird Ihnen angezeigt, wer sonst noch an dem Dokument arbeitet und stellt dabei die Änderungen anderer Nutzer heraus.

Während iPad-Nutzer schon seit iOS 11 ein verbessertes Multitasking in Anspruch nehmen dürfen, folgt mit dem Update auch die Unterstützung für die Microsoft-Office-Apps. So lassen sich nach der Aktualisierung Dateien zwischen den Anwendungen per Drag & Drop bewegen. Auch One Drive wird das Feature unterstützen.

Microsofts Cloudspeicher erhält gleichzeitig ein völliges Redesign. Dieses soll es den Nutzern deutlich einfacher machen. Durch die Verbesserungen sollen Namen, Datengrößen und weitere Informationen angezeigt werden. Daneben wird nun die Dateien-App offiziell unterstützt.