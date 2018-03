Neun neue Emojis sollen zum Beispiel Rollstuhlfahrer besser repräsentieren (Bild: Apple)

Auch ein Blindenhund ist mit dabei (Bild: Apple)

Genauso wie ein Hörgerät (Bild: Apple)

Und Arm- und Beinprothesen (Bild: Apple) 1 /4

Apple plant mit neun neuen Emojis Menschen mit Behinderung besser repräsentieren zu können. Die bisherigen Symbole würden zwar schon viele Bereiche abdecken, aber zum Beispiel Personen mit Prothesen und Rollstuhlfahrer seien bisher nicht vertreten. Das soll sich in Zukunft ändern.

Apple setzt sich schon lange für Diversität in den verschiedensten Bereichen ein. So lässt sich zum Beispiel seit einiger Zeit bei Emojis unter verschiedenen Hautfarben wählen und bestimmte Berufsgruppen werden nicht mehr nur noch durch männliche, bzw. weibliche Emojis symbolisiert. Doch Apples Planungen gehen noch weiter.

In einem Antrag an das Unicode-Konsortium schlägt Apple nun neun neue Emojis vor, wie ein Blogeintrag von Emojipedia beschreibt. Das Konsortium stellt so etwas wie eine Aufsichtsbehörde für Schriftzeichen dar. Die gemeinnützige Organisation verwaltet und aktualisiert den Unicode-Standard, dessen Ziel es ist unterschiedliche Kodierung von Schriftzeichen zu vereinheitlichen. Mitglieder des Konsortiums sind fast alle großen Technologie-Konzerne der Welt, auch Apple. Mit den neuen Emojis sollen Menschen mit Behinderung in diesem Bereich besser repräsentiert werden. Zu den Vorschlägen gehören zum Beispiel Prothesen, ein Blindenhund und Rollstuhlfahrer.

Apple betont, dass diese neun Emojis keinesfalls eine umfassende Liste seien, sondern viel mehr als Anstoß für einen Dialog dienen sollen. Man habe sich an den am häufigsten vorkommenden Einschränkungen orientiert. Die vorgestellten Emojis dürften ihren Weg in Betriebssysteme, wie zum Beispiel iOS, frühestens im nächsten Jahr finden. Vorher muss das Unicode-Konsortium ihnen noch zustimmen und die verschiedenen Hersteller sie umsetzen.

