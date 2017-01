Wenn Sie eventuell eine größere Anschaffung planen, oder auch nur ein neues Videospiel für Ihre Konsole suchen, dann stöbern Sie heute und morgen bei Saturn. Der Elektronikdiscounter schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer, beziehungsweise zieht knapp 16 Prozent vom Kaufpreis einer Ware ab.

Taschenrechner und Euro-Münzen (Bild: CC0)

Sie lesen richtig. Sie bekommen heute und morgen die Mehrwertsteuer beim Kauf vieler Produkte von Saturn geschenkt. Ausgenommen sind unter anderem USK- und FSK-18-Waren. Außerdem erhalten Sie beispielsweise keine Downloads oder Geschenkkarten günstiger, sowie einige andere Services und Produkte. Genaue Details entnehmen Sie den Bedingungen bei Saturn.

Zum Deal: Mehrwertsteuer bei Saturn geschenkt .

In jedem Fall wird Ihnen der Rabatt im Warenkorb automatisch abgezogen und Sie sollten aber die Versandkosten nicht vergessen. Für kleinere Artikel fallen 1,99 Euro an, für größere 4,99 Euro. Bei diesen wird die Mehrwertsteuer nicht erlassen. Lassen Sie sich das Produkt alternativ in einen Markt Ihrer Wahl liefern und holen es vor Ort ab, entfallen diese.

Sie sollten aber in jedem Fall den Preisvergleich nicht scheuen. Denn nicht in jedem Fall ist ein Angebot im Rahmen der Aktion auch wirklich billiger als anderswo; der Discounter hat einige Preise vor der Aktion ohne Ankündigung angehoben.