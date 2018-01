​Civilization VI jetzt mit dem Volk der Khmer und Indonesien. Gleich zwei gute Neuigkeiten gibt es für Fans des Strategiespiels unter macOS und Linux. Das Update 1.0.7 mit umfangreichen Änderungen am Religionssystem ist mittlerweile verfügbar. Darüber hinaus gibt es eine neue Erweiterung, die Ihnen neben dem Volk der Khmer auch die Zivilisation Indonesiens nahebringt.

Neue Erweiterung für Civilization VI (Bild: Aspyr)

Wenn Sie Civilization VI bereits erworben haben, werden Sie vielleicht schon über das Update 1.0.7 gestolpert sein. Ansonsten wollen wir Sie nun darüber informieren, dass mit der Aktualisierung einige grundlegende Änderungen am Religionssystem vorgenommen wurden.

Update 1.0.7 mit Änderungen am Religionssystem

Sie können Ihre Zivilisationen mit gänzlich neuen Glaubensfacetten ausstatten, die sich auf die Entwicklung derselben auswirken werden. Nicht zuletzt gibt es neue religiöse Gebäude, Abhängigkeiten und aber auch eine kriegerische Einheit, den Kriegermönch.

Darüber hinaus verbessert der Patch aber auch die Stabilität von Onlinespielen und bringt Verbesserungen für die Benutzeroberfläche mit. Alle Änderungen können Sie im englischsprachigen Changelog nachlesen.

Neue Erweiterung für Civilization VI

Darüber hinaus steht ab sofort auch für Mac- und Linux-Gamer die nächste Erweiterung für das Strategiespiel bereit. Sie bekommen mit dem „Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack“, wie der Name verrät, sowohl Zugriff auf die jeweiligen Zivilisationen als auch entsprechenden Szenarien. Sie können also das Spiel aus der Perspektive der Khmer oder Indonesier spielen oder Ihre eigene Zivilisation in Situationen aus der Zeit erproben.

Die Erweiterung steht Ihnen bereits zur Verfügung, sollten Sie auf Steam die „Digital Deluxe“-Variante von Sid Meier’s Civilization VI gekauft haben. Ansonsten können Sie sie separat erwerben, zum Preis von 8,99 Euro.

Wenn Sie das Spiel im Mac App Store gekauft haben, sehen Sie die Erweiterung erst als In-App-Kauf, sobald Sie das Update auf Version 1.0.7 durchgeführt haben.