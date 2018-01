​Pokémon GO ab Februar nur noch mit iOS 11. Das Entwicklerstudio Niantic hat angekündigt die Voraussetzungen zum Spielen von Pokémon GO auf iPhone und iPad anzuheben. Der 28. Februar ist der Stichtag, an dem ein Update erscheinen soll. Das schließt dann ältere iOS-Devices von der Nutzung aus.

Pokémon GO auf dem iPhone X (Bild: Niantic, Montage)

Vielleicht nutzen Sie Pokémon GO derzeit auch mit Ihrem iPhone 5 oder iPhone 5c? Oder Sie sind mit dem iPad mini oder anderen älteren Modellen unterwegs, die zwischen 2011 und 2013 erschienen sind?

Ende Februar wird iOS 11 für Pokémon GO Pflicht

Dann wird der Februar kein guter Monat für Sie werden. Denn Entwickler Niantic kündigte in einer Pressemitteilung an, dass zum 28. Februar die Geräte nicht mehr unterstützt werden. An diesem Tag soll ein Update veröffentlicht werden, dass die Verwendung von iOS 11 zur Voraussetzung zum Spielen machen wird.

Sollten Sie nach dem Stichtag versuchen, sich mit Ihrem Account einzuloggen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Niantic wird auch serverseitig Änderungen vornehmen, sodass der Login mit älteren Geräten nicht mehr möglich sein wird.

Die Zukunft heißt ARKit

Laut dem Entwickler machen Veränderungen diesen Schritt notwendig, die Gamern ein noch besseres Spielerlebnis präsentieren. Vor allem mit Apples neuem ARKit hat Pokémon GO einen neuen AR+-Modus integriert. Der funktioniert deutlich effektiver als die zuvor genutzte eigene Methode des Entwicklers, um die Taschenmonster in der Umgebung zu verorten.