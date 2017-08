03.08.2017 - 09:19 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Es ist einige Jahre her, dass Apple mit lustig bunten iMacs beim Publikum punktete und so mancher Computer-Nutzer nur aufgrund des Äußeren vom PC auf die hochwertigen Geräte umstieg. Inzwischen ist das Design des Technik-Riesen aus Cupertino jedoch mehr durch Coolness als durch auffällige Farben geprägt. Mit den Rubber Clips von Artwizz können Sie Ihrem iPhone und MacBook ab sofort mehr Farbe verleihen, ohne dabei das Apple Logo zu verbergen!



Die angenehm griffigen Rubber Clip Hüllen sind in zahlreichen frischen Farben im Artwizz Online-Shop erhältlich und schützen Ihre Geräte gleichzeitig vor Schäden. Ab sofort gibt es die Hüllen zudem in einer limitierten Camouflage Auflage für die aktuellen MacBook Pro Modelle.

Individuelles Camouflage Design

Falls Sie mit dem Gedanken spielen, Ihrem iPhone oder MacBook einen individuellen Tarn-Look zu verpassen, dann sind Sie bei Artwizz genau richtig. Die Berliner Designschmiede hat ein spezielles Camouflage Muster entwickelt, das Ihr Gerät nicht nur einzigartig macht, sondern auch die jeweilige Farbe des iPhone oder MacBook dezent zum Vorschein bringt. Erhältlich ist der Camouflage Clip für verschiedene iPhone Modelle ab 19,99 Euro. Die MacBook Varianten ab dem 12-Inch Modell beginnen bei einem Preis von 89,99 Euro. Für das MacBook Pro 13“ (2016) und MacBook Pro 15“ (2016) ist der Clip ab sofort in einer streng limitieren Auflage verfügbar!

(Bild: Artwizz)

Mit dem Rubber Clip zum Farbphone

Wer es lieber unauffälliger, aber trotzdem bunt mag, ist mit den einfarbigen Rubber Clips besser beraten. Die Artwizz Hüllen prägen moderne, leuchtende Farben, die durchlässig genug sind, um das Apple-Logo weiterhin sichtbar zu lassen. Ganz nebenbei besitzt der von Artwizz verwendete Kunststoff eine angenehme Griffigkeit, die ein Aus-der-Hand-gleiten deutlich erschwert. Die leichten und extrem dünnen Hüllen für das iPhone gibt es je nach Modell in verschiedenen Farben. Dabei sind die Farbvarianten Berry, Mint und Schwarz besonders beliebt. Erhältlich ist der Rubber Clip ab 16,99 Euro.

Aus MacBook wird MacBunt

(Bild: Artwizz)

Ebenfalls wie maßgeschneidert sitzt der Rubber Clip an den verschiedenen Versionen des MacBook (ab 39,99 Euro). Auch hier scheint das Apple-Logo dezent durch die Farbhülle hindurch. Besonders angenehm fühlt sich die matte Soft-Touch-Beschichtung an, mit der das MacBook eine samtig weiche und gleichzeitig rutschfeste Außenhaut erhält. Luftschlitze an der unteren Clip Seite sorgen dafür, dass das MacBook in der Hülle nicht anfängt zu schwitzen und dank speziell eingearbeiteter Gummifüße steht es zudem fest auf dem Boden. Der Rubber Clip wird in zwei einfachen und schnellen Schritten am MacBook befestigt: entlang der Scharnierkante je einen Clip oben und unten einhaken, fertig.

Wer sein MacBook farblich nicht verhüllen mag, es jedoch vor Kratzern und Stößen schützen möchte, sollte sich den Clear Clip von Artwizz ansehen. Dieser ist im Artwizz Online-Shop für 39,99 Euro erhältlich.

Eine genaue Übersicht, welche Rubber Clip Farben es für welche Modelle gibt, erhalten Sie hier für Ihr iPhone und hier für Ihr MacBook. Wer sich für den Camouflage Clip interessiert, kann diesen hier bestellen.