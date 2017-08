Erst im März verkündete Spotify mit 50 Millionen zahlenden Kunden einen neuen Rekord. Der Dienst wächst weiter und weiter und kann die Anzahl zahlende Nutzer noch ausbauen. Im Juli 2017 zahlten über 60 Millionen Menschen für einen Premium Account ohne Werbung bei Spotify. Apple Music kommt auf knapp 27 Abonnenten, also weniger als die Hälfte. Muss sich Apple mit seinem Streamingdienst geschlagen geben?

Spotify liegt aktuell deutlich vor Apple Music (Bild: Screenshot)

Spotify lässt sich kostenlos nutzen, die Kunden müssen dann aber mit Werbung und einigen Einschränkungen leben. Die Zahl der Menschen, die Spotify regelmäßig aktiv nutzen beträgt laut Spotify selbst rund 140 Millionen. Viel wichtiger für das Unternehmen sind aber die zahlenden Kunden mit Premium Account. Und hier konnte sich Spotify auf inzwischen 60 Millionen Nutzer steigern. Erst im März waren es noch 50 Millionen, im März 2016 noch 30 Millionen. Der Dienst wächst also seit Jahren stetig weiter.

Apple versucht mit seinem eigenen Streamingdienst im Geschäftsgebiet von Spotify mitzumischen. Die aktuellen Nutzerzahlen lassen auf den ersten Blick vermuten, dass Apple nicht mit Spotify mithalten kann. Allerdings ist Apple Music erst seit rund zwei Jahren verfügbar und damit deutlich kürzer als Spotify, welches 2006 gegründet wurde. Darüber hinaus wächst auch die Nutzerzahl von Apple Music kräftig weiter. Im Juni 2016 nutzten rund 15 Millionen Menschen den Streamingdienst aus Californien. Innerhalb eines Jahres konnte sich Apple Music also fast verdoppeln. Um auch weiterhin nicht den Anschluss an Spotify zu verlieren, weitet Apple sein Angebot aus. Mit Planet of the Apps startete kürzlich die erste exklusiv für Apple Music produzierte TV-Serie, nächste Woche kommt mit Carpool Karaoke bereits eine zweite hinzu. Weitere Serien und auch Filme sollen folgen. Das Rennen ist also noch nicht entschieden.