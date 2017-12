26.12.2017 - 15:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das taiwanische Unternehmen MediaTek hat die Chance, Aufträge für Apples Baseband-Modem-Chipsätze für iOS-Geräte zu erhalten. Apple hatte die Hälfte des Qualcomm-Produktionsvolumens an Intel übertragen. Nun wird zusätzliche Unterstützung für Produktion gesucht.



26.12.2017 - 15:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Appaloosa/ CC BY-SA 3.0)

Nach einem Bericht der taiwanischen Digitimes unternimmt Apple Selbstschutzmaßnahmen, falls die Geschäftsbeziehungen zu Qualcomm vollständig eingestellt werden müssen. Schon jetzt werden die Hälfte der iPhone-Modem-Chipsätze nicht mehr bei Qualcomm sondern bei Intel gebaut. Im Januar 2017 reichte Apple gegen Qualcomms eine Klage wegen einer angeblich unfaire Formel zur Berechnung der Patentgebühren ein.

Während der Rechtsstreit weitergeht, sucht Apple Berichten zufolge aktiv nach neuen Chip-Lieferanten, der die verbleibenden Aufträge übernehmen soll. Und MediaTek scheint ein Kandidat zu sein, der ab 2018 Modemchips für Apple bauen könnte.

MediaTek lehnte es gegenüber Digitimes ab, die Spekulationen zu kommentieren und sagte, dass das Unternehmen hart daran gearbeitet habe, neue Aufträge von potenziellen Kunden zu erhalten. So hört sich kein Dementi an.

Einige Branchenbeobachter sagten, dass MediaTek die drei Kriterien erfüllt mit, die Apple bei der Anbieterauswahl wichtig sind. Zum einen ist das die technologische Wettbewerbsfähigkeit, umfassende Produktionspläne und zuverlässiger logistischer Support.

MediaTek befindet sich in einer guten Position, die Zusammenarbeit mit Apple bei anderen Produkten wie Smart Speakers, drahtlosen Ladegeräte und drahtlosen Verbindungssysteme zu vertiefen. In diesem Segment ist das Unternehmen bei Chip-Lösungen führend: Schon 2015 befanden sich in 64 Prozent aller neuen Fernseher Chips von MediaTek.

