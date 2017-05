Der Elektronik-Discounter Media Markt bietet im Rahmen einer Promotion namens „Hin & Web“ online diverse Produkte günstiger an. Ins Auge gefallen ist uns unter anderem ein Paket aus „PlayStation VR“-Brille und dem Sci-Fi-Shooter Farpoint, der erst diesen Monat für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde.

PlayStation VR - „Virtual Reality“-Headset (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Wenn Sie eine PlayStation 4 oder das Pro-Modell besitzen und aber noch nicht die VR-Brille „PlayStation VR“, dann könnte Sie ein Angebot des Discounters interessieren. Dieser bietet die VR-Brille inklusive dem Spiel Farpoint zum Preis von 395 Euro an. Versandkosten fallen nicht an. Sie können sich die Produkte aber auch zur Abholung in einen Media Markt in Ihrer Nähe liefern lassen.

Zum Deal: PS VR + Farpoint im Paket günstiger .

Die VR-Brille alleine kostet normal 399 Euro. Da der Sci-Fi-Shooter erst diesen Monat für die Plattform veröffentlicht wurde, ist auch dessen Preis entsprechend hoch. Die UVP liegt bei 69,99 Euro, der Straßenpreis eher zwischen 45 und 50 Euro. So oder so können Sie durchaus gegenüber dem Einzelkauf einiges sparen.

Hinweis: Die beiden Produkte werden separat in Ihren Warenkorb gelegt, erst am Ende des Bestellvorgangs findet laut Media Markt der Abzug des entsprechenden Rabatts statt. Wunder Sie sich also nicht, wenn zunächst der Normalpreis für das Spiel auftaucht.