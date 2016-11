Sie sind auf der Suche nach einem mobilen Energiespeicher? EC Technology bietet eine Powerbank mit 22.400 mAh Kapazität derzeit über eine Werbeaktion auf Amazon stark reduziert an.

22.400 mAh Powerbank (Bild: EC Technology)

Normalerweise kostet die Powerbank von EC Technology 29,99 Euro. Wenn Sie die Angebotsseite auf Amazon aufrufen, sehen Sie derzeit den Preis noch immer. Doch unterhalb finden Sie einen Hinweis auf „aktuelle Angebote“. Klicken Sie auf das Auswahlmenü (Dropdown) und „aktivieren“ Sie einen „derzeit“ 11 Euro umfassenden Gutschein für den Kauf dieser Powerbank von EC Technology. Sie zahlen dann nur noch 18,99 Euro.

Der Gutschein kann allerdings im Verlauf des Tages bereits wieder geändert werden. So war es auch in der Vergangenheit. Schnell sein lohnt sich also.

Zum Deal: 22.400 mAh Powerbank stark reduziert.

Die Powerbank bietet Ihnen drei USB-Ausgänge, an denen bis zu 2,4 A ausgegeben werden. Sie wiegt 450 Gramm. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sie können jedoch ein normales 5V-USB-Ladegerät nutzen, beispielsweise von einem Ihrer Smartphones im Haus oder es langsamer per USB-Kabel am Rechner aufladen.